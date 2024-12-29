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Ким Чен Ын объявил о стратегии противодействия США - РИА Новости, 29.12.2024
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06:12 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/kndr-1991956051.html
Ким Чен Ын объявил о стратегии противодействия США
Ким Чен Ын объявил о стратегии противодействия США - РИА Новости, 29.12.2024
Ким Чен Ын объявил о стратегии противодействия США
Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о стратегии "самого жесткого противодействия" США, а также содействии развития отношений с дружественными странами, передает... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:12:00+03:00
2024-12-29T06:12:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о стратегии "самого жесткого противодействия" США, а также содействии развития отношений с дружественными странами, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По данным агентства, такое заявление было сделано во время пленарного заседания Центрального комитета партии, которое проходило с 23 по 27 декабря. В рамках мероприятия подводились итоги 2024 года и обсуждались задачи, которые государству предстояло решить в 2025 году. В частности, обсуждались последствия сильного наводнения, которое прошло в стране в конце июле. Согласно ЦТАК, в ходе пленарного заседания были также выдвинуты стратегические задачи страны по обеспечению "внешней фазы корейской революции" с помощью активных действий во внешней политике. "В заключительной речи (лидера КНДР Ким Чем Ына - ред.) была уточнена стратегия самого жесткого противодействия США, которую КНДР должна агрессивно начать для своих долгосрочных национальных интересов и безопасности", - передает агентство. По информации агентства, глава государства обозначил в рамках стратегии задачи в области внешних сношений по ведению активной борьбы за защиту национальных суверенных прав на основе принципа защиты интересов государства. Стратегия противодействия также предусматривает активное содействие развитию отношений с дружественными странами, добавляет ЦТАК.
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в мире, сша, ким чен ын
В мире, США, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын объявил о стратегии противодействия США

ЦТАК: Ким Чен Ын объявил о стратегии самого жесткого противодействия США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о стратегии "самого жесткого противодействия" США, а также содействии развития отношений с дружественными странами, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По данным агентства, такое заявление было сделано во время пленарного заседания Центрального комитета партии, которое проходило с 23 по 27 декабря. В рамках мероприятия подводились итоги 2024 года и обсуждались задачи, которые государству предстояло решить в 2025 году. В частности, обсуждались последствия сильного наводнения, которое прошло в стране в конце июле. Согласно ЦТАК, в ходе пленарного заседания были также выдвинуты стратегические задачи страны по обеспечению "внешней фазы корейской революции" с помощью активных действий во внешней политике.
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"В заключительной речи (лидера КНДР Ким Чем Ына - ред.) была уточнена стратегия самого жесткого противодействия США, которую КНДР должна агрессивно начать для своих долгосрочных национальных интересов и безопасности", - передает агентство.
По информации агентства, глава государства обозначил в рамках стратегии задачи в области внешних сношений по ведению активной борьбы за защиту национальных суверенных прав на основе принципа защиты интересов государства. Стратегия противодействия также предусматривает активное содействие развитию отношений с дружественными странами, добавляет ЦТАК.
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