https://ria.ru/20241229/kndr-1991956051.html

Ким Чен Ын объявил о стратегии противодействия США

Ким Чен Ын объявил о стратегии противодействия США - РИА Новости, 29.12.2024

Ким Чен Ын объявил о стратегии противодействия США

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о стратегии "самого жесткого противодействия" США, а также содействии развития отношений с дружественными странами, передает... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:12:00+03:00

2024-12-29T06:12:00+03:00

2024-12-29T06:12:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о стратегии "самого жесткого противодействия" США, а также содействии развития отношений с дружественными странами, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По данным агентства, такое заявление было сделано во время пленарного заседания Центрального комитета партии, которое проходило с 23 по 27 декабря. В рамках мероприятия подводились итоги 2024 года и обсуждались задачи, которые государству предстояло решить в 2025 году. В частности, обсуждались последствия сильного наводнения, которое прошло в стране в конце июле. Согласно ЦТАК, в ходе пленарного заседания были также выдвинуты стратегические задачи страны по обеспечению "внешней фазы корейской революции" с помощью активных действий во внешней политике. "В заключительной речи (лидера КНДР Ким Чем Ына - ред.) была уточнена стратегия самого жесткого противодействия США, которую КНДР должна агрессивно начать для своих долгосрочных национальных интересов и безопасности", - передает агентство. По информации агентства, глава государства обозначил в рамках стратегии задачи в области внешних сношений по ведению активной борьбы за защиту национальных суверенных прав на основе принципа защиты интересов государства. Стратегия противодействия также предусматривает активное содействие развитию отношений с дружественными странами, добавляет ЦТАК.

https://ria.ru/20241219/kndr-1990020748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ким чен ын