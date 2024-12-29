https://ria.ru/20241229/kinolog-1991946868.html

Кинолог рассказал, какие новогодние украшения опасны для собак

Кинолог рассказал, какие новогодние украшения опасны для собак - РИА Новости, 29.12.2024

Кинолог рассказал, какие новогодние украшения опасны для собак

Праздничные украшения, такие, как привычные человеку свечи, гирлянды, ёлки, декор из искусственного снега, фигуры из бумаги и других материалов, создают... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T03:19:00+03:00

2024-12-29T03:19:00+03:00

2024-12-29T03:20:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

снегурочка

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Праздничные украшения, такие, как привычные человеку свечи, гирлянды, ёлки, декор из искусственного снега, фигуры из бумаги и других материалов, создают особенную атмосферу, но могут оказаться опасными для собак, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Новогодние украшения могут стать не только причиной проблем с ЖКТ у собаки, но и серьезных отравлений и травм. Если в вашем доме живет питомец, необходимо внимательно выбирать праздничные декорации. Избегайте висящих электрических проводов, гелиевых шариков и других украшений, в состав которых входят токсичные вещества. Минимизируйте контакт любимца с елкой и постарайтесь не использовать мишуру и стеклянные игрушки", – сказал Голубев. Он подчеркнул, что особо опасными для собак могут быть пластиковые фигурки Деда мороза, снеговика или Снегурочки, снежинки и прочие. Изделия из вспененного поливинилхлорида могут показаться собаке идеальными для жевания, в то же время фталаты, которые придают пластику упругость, токсичны. Кинолог рассказал, что отложение их в организме животного повышает риск заболеваний почек, печени и появления репродуктивных проблем. Серьёзным отравлением грозит, если собака проглотит разжеванную фигуру. Голубев также предупредил, что электрические гирлянды нужно развешивать в местах, недосягаемых для питомца. Некоторые собаки, особенно молодые щенки, любят пробовать на зуб все, что попадется их глазу. Если питомец перегрызет гирлянду, подключенную к сети, его может ударить током. Также вредным для животного может быть искусственный снег, распыляемый из баллончика. В его составе могут содержаться различные парфюмерные и косметические добавки, которые при контакте с кожей питомца могут вызвать аллергическую реакцию, объяснил Голубев. Кроме того, такой "снег" может выделять токсичные вещества, которые спровоцируют чихание и кашель, особенно у питомцев, страдающих от заболеваний органов дыхания или имеющих склонность к аллергии. Он также предостерёг от покупки искусственного снега для декораций, который представляет собой порошок, разбухающий при добавлении воды и превращающийся в массу, похожую на снежный покров. Такая декорация тоже может быть опасной для собаки, если она проглотит её. Опасными для собаки президент РКФ назвал дождик и серпантин, а также любые другие украшения, представляющие собой нить или шнурок. Такие предметы, если питомец их проглотит, могут стать причиной гибели животного. В ходе естественной перистальтики петли кишечника могут как бы нанизываться на серпантин, а дождик и вовсе может порезать кишечник в местах соприкосновения. "Если вы знаете, что питомец проглотил дождик или серпантин, немедленно отправляйтесь в ветеринарную клинику. Есть высокий риск развития перитонита, что может привести к гибели собаки", - предупредил Голубев.

https://ria.ru/20241201/kinolog-1986683970.html

https://ria.ru/20241215/kinolog-1989274050.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир голубев (кинолог), снегурочка, российская кинологическая федерация (ркф)