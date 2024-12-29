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Кинолог рассказал, какие новогодние украшения опасны для собак - РИА Новости, 29.12.2024
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03:19 29.12.2024 (обновлено: 03:20 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/kinolog-1991946868.html
Кинолог рассказал, какие новогодние украшения опасны для собак
Кинолог рассказал, какие новогодние украшения опасны для собак - РИА Новости, 29.12.2024
Кинолог рассказал, какие новогодние украшения опасны для собак
Праздничные украшения, такие, как привычные человеку свечи, гирлянды, ёлки, декор из искусственного снега, фигуры из бумаги и других материалов, создают... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T03:19:00+03:00
2024-12-29T03:20:00+03:00
общество
владимир голубев (кинолог)
снегурочка
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Праздничные украшения, такие, как привычные человеку свечи, гирлянды, ёлки, декор из искусственного снега, фигуры из бумаги и других материалов, создают особенную атмосферу, но могут оказаться опасными для собак, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Новогодние украшения могут стать не только причиной проблем с ЖКТ у собаки, но и серьезных отравлений и травм. Если в вашем доме живет питомец, необходимо внимательно выбирать праздничные декорации. Избегайте висящих электрических проводов, гелиевых шариков и других украшений, в состав которых входят токсичные вещества. Минимизируйте контакт любимца с елкой и постарайтесь не использовать мишуру и стеклянные игрушки", – сказал Голубев. Он подчеркнул, что особо опасными для собак могут быть пластиковые фигурки Деда мороза, снеговика или Снегурочки, снежинки и прочие. Изделия из вспененного поливинилхлорида могут показаться собаке идеальными для жевания, в то же время фталаты, которые придают пластику упругость, токсичны. Кинолог рассказал, что отложение их в организме животного повышает риск заболеваний почек, печени и появления репродуктивных проблем. Серьёзным отравлением грозит, если собака проглотит разжеванную фигуру. Голубев также предупредил, что электрические гирлянды нужно развешивать в местах, недосягаемых для питомца. Некоторые собаки, особенно молодые щенки, любят пробовать на зуб все, что попадется их глазу. Если питомец перегрызет гирлянду, подключенную к сети, его может ударить током. Также вредным для животного может быть искусственный снег, распыляемый из баллончика. В его составе могут содержаться различные парфюмерные и косметические добавки, которые при контакте с кожей питомца могут вызвать аллергическую реакцию, объяснил Голубев. Кроме того, такой "снег" может выделять токсичные вещества, которые спровоцируют чихание и кашель, особенно у питомцев, страдающих от заболеваний органов дыхания или имеющих склонность к аллергии. Он также предостерёг от покупки искусственного снега для декораций, который представляет собой порошок, разбухающий при добавлении воды и превращающийся в массу, похожую на снежный покров. Такая декорация тоже может быть опасной для собаки, если она проглотит её. Опасными для собаки президент РКФ назвал дождик и серпантин, а также любые другие украшения, представляющие собой нить или шнурок. Такие предметы, если питомец их проглотит, могут стать причиной гибели животного. В ходе естественной перистальтики петли кишечника могут как бы нанизываться на серпантин, а дождик и вовсе может порезать кишечник в местах соприкосновения. "Если вы знаете, что питомец проглотил дождик или серпантин, немедленно отправляйтесь в ветеринарную клинику. Есть высокий риск развития перитонита, что может привести к гибели собаки", - предупредил Голубев.
https://ria.ru/20241201/kinolog-1986683970.html
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общество, владимир голубев (кинолог), снегурочка, российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Снегурочка, Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, какие новогодние украшения опасны для собак

Кинолог Голубев предупредил об опасности новогодних фигур из бумаги для собак

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЕлка
Елка - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Праздничные украшения, такие, как привычные человеку свечи, гирлянды, ёлки, декор из искусственного снега, фигуры из бумаги и других материалов, создают особенную атмосферу, но могут оказаться опасными для собак, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Новогодние украшения могут стать не только причиной проблем с ЖКТ у собаки, но и серьезных отравлений и травм. Если в вашем доме живет питомец, необходимо внимательно выбирать праздничные декорации. Избегайте висящих электрических проводов, гелиевых шариков и других украшений, в состав которых входят токсичные вещества. Минимизируйте контакт любимца с елкой и постарайтесь не использовать мишуру и стеклянные игрушки", – сказал Голубев.
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Он подчеркнул, что особо опасными для собак могут быть пластиковые фигурки Деда мороза, снеговика или Снегурочки, снежинки и прочие. Изделия из вспененного поливинилхлорида могут показаться собаке идеальными для жевания, в то же время фталаты, которые придают пластику упругость, токсичны. Кинолог рассказал, что отложение их в организме животного повышает риск заболеваний почек, печени и появления репродуктивных проблем. Серьёзным отравлением грозит, если собака проглотит разжеванную фигуру.
Голубев также предупредил, что электрические гирлянды нужно развешивать в местах, недосягаемых для питомца. Некоторые собаки, особенно молодые щенки, любят пробовать на зуб все, что попадется их глазу. Если питомец перегрызет гирлянду, подключенную к сети, его может ударить током.
Также вредным для животного может быть искусственный снег, распыляемый из баллончика. В его составе могут содержаться различные парфюмерные и косметические добавки, которые при контакте с кожей питомца могут вызвать аллергическую реакцию, объяснил Голубев. Кроме того, такой "снег" может выделять токсичные вещества, которые спровоцируют чихание и кашель, особенно у питомцев, страдающих от заболеваний органов дыхания или имеющих склонность к аллергии.
Он также предостерёг от покупки искусственного снега для декораций, который представляет собой порошок, разбухающий при добавлении воды и превращающийся в массу, похожую на снежный покров. Такая декорация тоже может быть опасной для собаки, если она проглотит её.
Опасными для собаки президент РКФ назвал дождик и серпантин, а также любые другие украшения, представляющие собой нить или шнурок. Такие предметы, если питомец их проглотит, могут стать причиной гибели животного. В ходе естественной перистальтики петли кишечника могут как бы нанизываться на серпантин, а дождик и вовсе может порезать кишечник в местах соприкосновения.
"Если вы знаете, что питомец проглотил дождик или серпантин, немедленно отправляйтесь в ветеринарную клинику. Есть высокий риск развития перитонита, что может привести к гибели собаки", - предупредил Голубев.
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