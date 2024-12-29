https://ria.ru/20241229/khorvatiya-1992021810.html

Действующий президент Хорватии получает на выборах более 50% голосов

Действующий президент Хорватии получает на выборах более 50% голосов - РИА Новости, 29.12.2024

Действующий президент Хорватии получает на выборах более 50% голосов

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, согласно данным с 51,61% участков, получает 50,11% голосов, его ближайший конкурент Драган Приморац — 22,33%,... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T21:16:00+03:00

2024-12-29T21:16:00+03:00

2024-12-29T23:30:00+03:00

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БЕЛГРАД, 29 дек — РИА Новости. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, согласно данным с 51,61% участков, получает 50,11% голосов, его ближайший конкурент Драган Приморац — 22,33%, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Хорватии.Остальные кандидаты набрали менее десяти процентов, следует из данных.Волеизъявление проходило с 7:00 (9:00 мск) до 19:00 (21:00 мск) более чем на 6,5 тысячи участков на территории страны и в 38 представительствах за рубежом. Правом голоса обладали 3 762 224 человека. Государственная избирательная комиссия аккредитовала 13,4 тысячи отечественных и иностранных наблюдателей. Избирком первые предварительные результаты объявит около 20:00 (22:00 мск).По данным на официальном сайте ГИК, к 16:30 (18:30 мск) проголосовали 36,09%. Избирком привел данные 2019 года, когда к этому времени на участки пришли 38,82% голосующих. Выборы состоялись без инцидентов.Главные конкуренты за пост главы государства — действующий президент Зоран Миланович и кандидат от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Драган Приморац — первыми подали подписи ГИК в начале декабря.Миланович фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP) Хорватии, хоть по конституции и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность. Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал президента "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в Висбаден в ФРГ, которая может быть утверждена двумя третями депутатов парламента в 2025 году.Миланович публично осуждал СВО, но сетовал на неэффективность антироссийских санкций Запада и выступал против участия хорватских военных в любом качестве в конфликте. Несмотря на его заявления, правительство страны оказало военной и иной помощи Киеву на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать.Главный конкурент Милановича — бывший в 2003-2009 годах министром науки образования и спорта Приморац — формально тоже беспартийный, но получил полную поддержку правящего HDZ, партий-партнеров и лично премьера Андрея Пленковича.В ходе кампании Приморац объехал несколько хорватских регионов, проводил встречи с пенсионерами, бюджетниками, католическими верующими, ветеранами конфликтов 1990-х годов. Среди его обещаний — борьба с коррупцией, в которой обвиняют правящее HDZ, противодействие отъезду молодежи за границу, борьба с незаконной миграцией. Несмотря на опору на правые и клерикальные круги, традиционно поддерживающие правящую партию, кандидат от HDZ пообещал, что в случае его избрания не будет "ваших и наших".Остальные кандидаты, согласно результатам соцопросов, не имеют шансов на выход во второй тур, ожидаемый 12 января. Это Миро Буль от гражданского движения "МОСТ", Ивана Кекин из "Можемо", Бранка Лозо, представляющая правые "Дом и национальное собрание — Домино", независимые кандидаты Томислав Йонич, Мария Селак-Распудич и Нико Токич-Картело. В своих программах они сфокусировались на проблемах здравоохранения, образования, борьбы с коррупцией и миграциями, которые не входят в компетенции президента Хорватии, выполняющего в основном представительские функции.

https://ria.ru/20241105/khorvatiya-1982038040.html

https://ria.ru/20241008/ukraina-1977057901.html

https://ria.ru/20241014/obvinenie-1978026229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хорватия, украина, висбаден, зоран миланович, андрей пленкович, нато