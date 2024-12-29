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В Канаде загорелся самолет после жесткой посадки - РИА Новости, 29.12.2024
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09:59 29.12.2024 (обновлено: 15:23 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/kanada-1991968967.html
В Канаде загорелся самолет после жесткой посадки
В Канаде загорелся самолет после жесткой посадки - РИА Новости, 29.12.2024
В Канаде загорелся самолет после жесткой посадки
Пассажирский самолет авиакомпании Pal Airlines, выполнявший внутриканадский рейс из Сент-Джонса в Галифакс, загорелся на взлетно-посадочной полосе после... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:59:00+03:00
2024-12-29T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Pal Airlines, выполнявший внутриканадский рейс из Сент-Джонса в Галифакс, загорелся на взлетно-посадочной полосе после совершения жесткой посадки в аэропорту Галифакс-Стэнфилд, сообщил телеканал CBC News. "Часть самолета загорелась на взлетно-посадочной полосе Галифакса после жесткой посадки. &lt;...&gt; Прибывший из Сент-Джонса борт столкнулся с проблемами при посадке, в результате чего заскользил по взлетно-посадочной полосе и часть его загорелась", — указано в материале. Согласно заявлению аэропорта, опубликованному в социальной сети Facebook*, речь идет о рейсе Air Canada Express 2259 авиакомпании Pal Airlines, следовавшего из Сент-Джонса, расположенного в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, в Галифакс, административный центр провинции Новая Шотландия. Инцидент произошел в 21:30 (4:30 мск). Из-за инцидента аэропорт на некоторое время закрыли. Пассажирка рейса Никки Валентайн сообщила CBC News, что возникли проблемы с шасси. При посадке она услышала громкий звук, похожий на удар, а затем крыло лайнера заскользило по взлетно-посадочной полосе, по левой стороне борта она увидела огонь. Валентайн также рассказала, что воздушное судно было почти заполнено и потребовалось около двух минут, чтобы все пассажиры покинули борт. Валентайн оценила вместительность самолета в приблизительно 80 мест, при этом в заявлении авиакомпании точное число пассажиров не приводится.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241228/samolet-1991918455.html
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Пожар в самолете Air Canada после жесткой посадки
Пожар в самолете Air Canada после жесткой посадки
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в мире, галифакс, россия, новая шотландия, канада
В мире, Галифакс, Россия, Новая Шотландия, Канада
В Канаде загорелся самолет после жесткой посадки

В аэропорту Галифакса загорелся пассажирский самолет после жесткой посадки

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Pal Airlines, выполнявший внутриканадский рейс из Сент-Джонса в Галифакс, загорелся на взлетно-посадочной полосе после совершения жесткой посадки в аэропорту Галифакс-Стэнфилд, сообщил телеканал CBC News.
"Часть самолета загорелась на взлетно-посадочной полосе Галифакса после жесткой посадки. <...> Прибывший из Сент-Джонса борт столкнулся с проблемами при посадке, в результате чего заскользил по взлетно-посадочной полосе и часть его загорелась", — указано в материале.
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Согласно заявлению аэропорта, опубликованному в социальной сети Facebook*, речь идет о рейсе Air Canada Express 2259 авиакомпании Pal Airlines, следовавшего из Сент-Джонса, расположенного в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, в Галифакс, административный центр провинции Новая Шотландия. Инцидент произошел в 21:30 (4:30 мск). Из-за инцидента аэропорт на некоторое время закрыли.
Пассажирка рейса Никки Валентайн сообщила CBC News, что возникли проблемы с шасси. При посадке она услышала громкий звук, похожий на удар, а затем крыло лайнера заскользило по взлетно-посадочной полосе, по левой стороне борта она увидела огонь. Валентайн также рассказала, что воздушное судно было почти заполнено и потребовалось около двух минут, чтобы все пассажиры покинули борт.
Валентайн оценила вместительность самолета в приблизительно 80 мест, при этом в заявлении авиакомпании точное число пассажиров не приводится.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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