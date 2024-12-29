https://ria.ru/20241229/izrail-1991962793.html

Израиль отказался дать обязательства прекратить войну, заявили в ХАМАС

Израиль отказался дать обязательства прекратить войну, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 29.12.2024

Израиль отказался дать обязательства прекратить войну, заявили в ХАМАС

Израиль отказывается от предоставления карты вывода своих войск из сектора Газа и обязательств прекратить войну, заявил РИА Новости член политбюро палестинского РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T08:22:00+03:00

2024-12-29T08:22:00+03:00

2024-12-29T08:22:00+03:00

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израиль

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хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Израиль отказывается от предоставления карты вывода своих войск из сектора Газа и обязательств прекратить войну, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим. "На этот раз противник (Израиль – ред.) отказывается предоставить четкие карты вывода из сектора Газа, т.е. не хочет закрепить, где и когда будет выходить. Он не хочет давать четкие и окончательные слова о прекращении войны", - сказал Наим. Он подчеркнул, что ХАМАС продемонстрировал гибкость в том, что касается деталей, связанных с выводом израильских войск из сектора Газа. В среду ХАМАС обвинил Израиль в выдвижении новых условий, связанных с выводом войск с территории сектора Газа, прекращением огня, обменом пленными и задержанными и возвращением перемещенных лиц. В свою очередь канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что ХАМАС осложняет заключение сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками, отказываясь от уже принятых договоренностей.

https://ria.ru/20241228/konflikt-1915630213.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024