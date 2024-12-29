https://ria.ru/20241229/izrail-1991962793.html
Израиль отказался дать обязательства прекратить войну, заявили в ХАМАС
Израиль отказался дать обязательства прекратить войну, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 29.12.2024
Израиль отказался дать обязательства прекратить войну, заявили в ХАМАС
Израиль отказывается от предоставления карты вывода своих войск из сектора Газа и обязательств прекратить войну, заявил РИА Новости член политбюро палестинского РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T08:22:00+03:00
2024-12-29T08:22:00+03:00
2024-12-29T08:22:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Израиль отказывается от предоставления карты вывода своих войск из сектора Газа и обязательств прекратить войну, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим. "На этот раз противник (Израиль – ред.) отказывается предоставить четкие карты вывода из сектора Газа, т.е. не хочет закрепить, где и когда будет выходить. Он не хочет давать четкие и окончательные слова о прекращении войны", - сказал Наим. Он подчеркнул, что ХАМАС продемонстрировал гибкость в том, что касается деталей, связанных с выводом израильских войск из сектора Газа. В среду ХАМАС обвинил Израиль в выдвижении новых условий, связанных с выводом войск с территории сектора Газа, прекращением огня, обменом пленными и задержанными и возвращением перемещенных лиц. В свою очередь канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что ХАМАС осложняет заключение сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками, отказываясь от уже принятых договоренностей.
https://ria.ru/20241228/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль отказался дать обязательства прекратить войну, заявили в ХАМАС
ХАМАС: Израиль отказался предоставить карту вывода войск из сектора Газа