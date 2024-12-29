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Израиль отказался дать обязательства прекратить войну, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 29.12.2024
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08:22 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/izrail-1991962793.html
Израиль отказался дать обязательства прекратить войну, заявили в ХАМАС
Израиль отказался дать обязательства прекратить войну, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 29.12.2024
Израиль отказался дать обязательства прекратить войну, заявили в ХАМАС
Израиль отказывается от предоставления карты вывода своих войск из сектора Газа и обязательств прекратить войну, заявил РИА Новости член политбюро палестинского РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T08:22:00+03:00
2024-12-29T08:22:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Израиль отказывается от предоставления карты вывода своих войск из сектора Газа и обязательств прекратить войну, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим. "На этот раз противник (Израиль – ред.) отказывается предоставить четкие карты вывода из сектора Газа, т.е. не хочет закрепить, где и когда будет выходить. Он не хочет давать четкие и окончательные слова о прекращении войны", - сказал Наим. Он подчеркнул, что ХАМАС продемонстрировал гибкость в том, что касается деталей, связанных с выводом израильских войск из сектора Газа. В среду ХАМАС обвинил Израиль в выдвижении новых условий, связанных с выводом войск с территории сектора Газа, прекращением огня, обменом пленными и задержанными и возвращением перемещенных лиц. В свою очередь канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что ХАМАС осложняет заключение сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками, отказываясь от уже принятых договоренностей.
https://ria.ru/20241228/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241229/izrail-1991961724.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль отказался дать обязательства прекратить войну, заявили в ХАМАС

ХАМАС: Израиль отказался предоставить карту вывода войск из сектора Газа

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Израиль отказывается от предоставления карты вывода своих войск из сектора Газа и обязательств прекратить войну, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим.
"На этот раз противник (Израиль – ред.) отказывается предоставить четкие карты вывода из сектора Газа, т.е. не хочет закрепить, где и когда будет выходить. Он не хочет давать четкие и окончательные слова о прекращении войны", - сказал Наим.
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Он подчеркнул, что ХАМАС продемонстрировал гибкость в том, что касается деталей, связанных с выводом израильских войск из сектора Газа.
В среду ХАМАС обвинил Израиль в выдвижении новых условий, связанных с выводом войск с территории сектора Газа, прекращением огня, обменом пленными и задержанными и возвращением перемещенных лиц.
В свою очередь канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что ХАМАС осложняет заключение сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками, отказываясь от уже принятых договоренностей.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
В ХАМАС оценили реакцию Путина на действия Израиля в секторе Газа
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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