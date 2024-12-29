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В ХАМАС оценили реакцию Путина на действия Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 29.12.2024
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08:04 29.12.2024 (обновлено: 10:09 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/izrail-1991961724.html
В ХАМАС оценили реакцию Путина на действия Израиля в секторе Газа
В ХАМАС оценили реакцию Путина на действия Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 29.12.2024
В ХАМАС оценили реакцию Путина на действия Израиля в секторе Газа
Палестинское движение ХАМАС высоко ценит осуждение президентом России Владимиром Путиным действий Израиля в секторе Газа, заявил РИА Новости член политбюро... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T08:04:00+03:00
2024-12-29T10:09:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС высоко ценит осуждение президентом России Владимиром Путиным действий Израиля в секторе Газа, заявил РИА Новости член политбюро движения Басем Наим."Россия исторически входит в число дружественных для палестинского народа государств, всегда поддерживавших законные права палестинцев. Это заявление президента Путина является подтверждением продолжающейся поддержки и приданием нового импульса на международном уровне за справедливую палестинскую позицию", — сказал он.Член политбюро ХАМАС отметил, что слова российского лидера "заслуживают высокой оценки и уважения".Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого палестинское движение ХАМАС проникло в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским и захватив более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241228/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241228/izrail-1991775434.html
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в мире, израиль, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа
В ХАМАС оценили реакцию Путина на действия Израиля в секторе Газа

В ХАМАС заявили, что высоко ценят осуждение Путиным действий Израиля в Газе

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС высоко ценит осуждение президентом России Владимиром Путиным действий Израиля в секторе Газа, заявил РИА Новости член политбюро движения Басем Наим.
«
"Россия исторически входит в число дружественных для палестинского народа государств, всегда поддерживавших законные права палестинцев. Это заявление президента Путина является подтверждением продолжающейся поддержки и приданием нового импульса на международном уровне за справедливую палестинскую позицию", — сказал он.
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На прямой линии Путин заявил, что цели, которые преследует Израиль в секторе Газа, неизвестны, но действия Тель-Авива заслуживают только осуждения.

Член политбюро ХАМАС отметил, что слова российского лидера "заслуживают высокой оценки и уважения".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого палестинское движение ХАМАС проникло в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским и захватив более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
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В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильХАМАССектор Газа
 
 
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