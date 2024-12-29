В ХАМАС оценили реакцию Путина на действия Израиля в секторе Газа
В ХАМАС заявили, что высоко ценят осуждение Путиным действий Израиля в Газе
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС высоко ценит осуждение президентом России Владимиром Путиным действий Израиля в секторе Газа, заявил РИА Новости член политбюро движения Басем Наим.
«
"Россия исторически входит в число дружественных для палестинского народа государств, всегда поддерживавших законные права палестинцев. Это заявление президента Путина является подтверждением продолжающейся поддержки и приданием нового импульса на международном уровне за справедливую палестинскую позицию", — сказал он.
На прямой линии Путин заявил, что цели, которые преследует Израиль в секторе Газа, неизвестны, но действия Тель-Авива заслуживают только осуждения.
Член политбюро ХАМАС отметил, что слова российского лидера "заслуживают высокой оценки и уважения".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого палестинское движение ХАМАС проникло в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским и захватив более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
В МККК обеспокоились эскалацией между Израилем и Йеменом
27 декабря, 21:13