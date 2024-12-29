https://ria.ru/20241229/ivanov-1991950868.html

Защита обжаловала продление ареста имущества по делу Тимура Иванова

Защита обжаловала продление ареста имущества по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 29.12.2024

Защита обжаловала продление ареста имущества по делу Тимура Иванова

Защита по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова обжаловала продление ареста, наложенного на особняк в центре Москвы, 43 банковских счета, 14... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T04:49:00+03:00

2024-12-29T04:49:00+03:00

2024-12-29T04:55:00+03:00

тимур иванов

происшествия

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Защита по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова обжаловала продление ареста, наложенного на особняк в центре Москвы, 43 банковских счета, 14 гектаров земли, автомобили, мотоциклы и катер, следует из документов в распоряжении РИА Новости.Судом зарегистрированы апелляционные жалобы на постановление о продлении наложения ареста на имущество до 25 марта 2025 года, следует из документов в распоряжении РИА Новости.В частности, в списке арестованного имущества указан особняк в Чистом переулке в центре Москвы, оформленный на ООО "Дворянское гнездо", земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области.Всего в постановлении перечисляется земельных участков общей площадью около 14 гектаров.Кроме того, продлен арест на деньги, хранящиеся на 43 счетах, которые открыты в трех российских банках.Помимо недвижимого имущества, суд продлил обеспечительные меры, наложенные на 37 транспортных средства, включая коллекцию ретроавтомобилей, в частности Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948-го, а также Chevrolet 1941 года и "Москвич-412" 1969-го. Есть и двухколесный транспорт :12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson; один мотороллер с мотоколяской; катер открытого типа для рыбалки.В конце апреля суд отправил Тимура Иванова в СИЗО по делу о получении взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".

https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html

https://ria.ru/20241219/ivanov-1990018504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тимур иванов, происшествия, россия