https://ria.ru/20241229/iran-1991957306.html

Договор о сотрудничестве с Ираном не требует корректировок, заявил Лавров

Договор о сотрудничестве с Ираном не требует корректировок, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024

Договор о сотрудничестве с Ираном не требует корректировок, заявил Лавров

Договор о стратегическом партнерстве России с Ираном готов к подписанию и не требует каких-либо поправок в свете ситуации в Сирии, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:26:00+03:00

2024-12-29T06:26:00+03:00

2024-12-29T07:11:00+03:00

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иран

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве России с Ираном готов к подписанию и не требует каких-либо поправок в свете ситуации в Сирии, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Новый "большой" договор, текст которого уже давно готов и согласован сторонами, носит комплексный, долгосрочный и "всепогодный" характер и в этом смысле не требует каких-либо корректировок", - сказал министр. Таким образом он ответил на вопрос о возможности внесения изменений в договор из-за ситуации в Сирии, где власть в стране перешла в руки оппозиции, а Башар Асад, которого Москва и Тегеран поддерживали, покинул пост президента Сирии. По словам Лаврова, договор призван юридически закрепить достигнутый за последние годы беспрецедентный прогресс в двусторонних отношениях, зафиксировать их выход на уровень стратегического партнерства. Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января и в ходе своего визита подпишет договор, который призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сирия, москва, сергей лавров, башар асад, казем джалали