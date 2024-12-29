Договор о сотрудничестве с Ираном не требует корректировок, заявил Лавров
Лавров: договор о стратегическом партнерстве России и Ирана готов к подписанию
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве России с Ираном готов к подписанию и не требует каких-либо поправок в свете ситуации в Сирии, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Новый "большой" договор, текст которого уже давно готов и согласован сторонами, носит комплексный, долгосрочный и "всепогодный" характер и в этом смысле не требует каких-либо корректировок", - сказал министр.
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Таким образом он ответил на вопрос о возможности внесения изменений в договор из-за ситуации в Сирии, где власть в стране перешла в руки оппозиции, а Башар Асад, которого Москва и Тегеран поддерживали, покинул пост президента Сирии.
По словам Лаврова, договор призван юридически закрепить достигнутый за последние годы беспрецедентный прогресс в двусторонних отношениях, зафиксировать их выход на уровень стратегического партнерства.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января и в ходе своего визита подпишет договор, который призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
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