https://ria.ru/20241229/herson-1991977483.html
В Херсонской области пострадали объекты критической инфраструктуры
В Херсонской области пострадали объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 29.12.2024
В Херсонской области пострадали объекты критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном ВСУ Херсоне, заявил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T11:30:00+03:00
2024-12-29T11:30:00+03:00
2024-12-29T11:30:00+03:00
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херсонская область
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном ВСУ Херсоне, заявил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко. "Повреждены… объекты критической инфраструктуры", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсонской области пострадали объекты критической инфраструктуры
В подконтрольном ВСУ Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры