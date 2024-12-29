https://ria.ru/20241229/gruziya-1992014385.html

"Второй фронт": премьер Грузии выступил с заявлением

"Второй фронт": премьер Грузии выступил с заявлением - РИА Новости, 29.12.2024

"Второй фронт": премьер Грузии выступил с заявлением

Внутриполитические проблемы в Грузии начались после того, как она отказалась открыть второй фронт против России по указанию Запада, заявил премьер-министр... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T19:22:00+03:00

2024-12-29T19:22:00+03:00

2024-12-29T19:22:00+03:00

протесты в грузии — 2024

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Внутриполитические проблемы в Грузии начались после того, как она отказалась открыть второй фронт против России по указанию Запада, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, его слова приводит Sputnik Грузия."Основная причина трудностей, с которыми столкнулось наше государство, <…> заключается в том, что мы не вступили в войну в феврале 2022 года и не открыли "второй фронт". После этого начались основные трудности", — отметил он.По словам политика, от Грузии требовали начала боевых действий представители "глубинного государства" США и их агентура в грузинской оппозиции.В Грузии начались массовые протесты после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Бывший президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Очередная серия митингов оппозиции началась 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция разогнала их с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту. После полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Некоторых задержали.Парламент Грузии 14 декабря избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. В воскресенье он официально вступил в должность. Накануне оппозиция организовала акцию "живая цепь". В городе мобилизовали бригады спецназа и сотрудников патрульной полиции.Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявляла, что не уйдет с поста президента, поскольку "при нелегитимном парламенте" не может быть легитимных выборов главы государства.Как сообщил корреспондент РИА Новости, Зурабишвили все-таки покинула резиденцию в день инаугурации нового президента.

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протесты в грузии — 2024, в мире, грузия, россия, сша, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили