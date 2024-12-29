https://ria.ru/20241229/gruziya-1991998766.html

Во Франции заметили странную деталь на кадрах ухода Зурабишвили из дворца

Во Франции заметили странную деталь на кадрах ухода Зурабишвили из дворца - РИА Новости, 29.12.2024

Во Франции заметили странную деталь на кадрах ухода Зурабишвили из дворца

Флаг США, которым размахивали сторонники бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили при ее уходе из президентского дворца, говорит о провале ЦРУ в стране,... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T16:04:00+03:00

2024-12-29T16:04:00+03:00

2024-12-29T16:04:00+03:00

протесты в грузии — 2024

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саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Флаг США, которым размахивали сторонники бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили при ее уходе из президентского дворца, говорит о провале ЦРУ в стране, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.По словам политика, несмотря на громкие заявления о непризнании результатов выборов в стране, Зурабишвили все же пришлось покинуть резиденцию после избрания нового президента."Посмотрите на американский флаг, которым размахивают ее немногочисленные сторонники <…>. Это провал ЦРУ. Агент ЕС и НАТО не смогла остаться во дворце", — написал Филиппо.Парламент Грузии 14 декабря избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. В воскресенье он официально вступил в должность.Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявляла, что не уйдет с поста президента, поскольку "при нелегитимном парламенте" не может быть легитимных выборов главы государства.Как сообщил корреспондент РИА Новости, Зурабишвили все-таки покинула резиденцию в день инаугурации нового президента.

https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991990459.html

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Саломе Зурабишвили покидает президентский дворец в Тбилиси Саломе Зурабишвили покидает президентский дворец в Тбилиси 2024-12-29T16:04 true PT0M13S

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протесты в грузии — 2024, в мире, грузия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, франция