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В Горловке сотрудников МЧС атаковал украинский беспилотник - РИА Новости, 29.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/gorlovka-1992022430.html
В Горловке сотрудников МЧС атаковал украинский беспилотник
В Горловке сотрудников МЧС атаковал украинский беспилотник - РИА Новости, 29.12.2024
В Горловке сотрудников МЧС атаковал украинский беспилотник
Приехавшие на вызов сотрудники МЧС подверглись удару БПЛА в Горловке ДНР, пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T21:34:00+03:00
2024-12-29T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стирол
украина
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС подверглись удару БПЛА в Горловке ДНР, пострадавших нет, сообщает МЧС России. "В Горловке сотрудники МЧС России прибыли на место возгорания автомобиля из-за сброса ВОП. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства находились в укрытии", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших среди личного состава нет, повреждена кабина автомобиля. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241229/novotroitskoe-1991979466.html
горловка
донецкая народная республика
россия
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горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стирол, Украина
В Горловке сотрудников МЧС атаковал украинский беспилотник

В Горловке приехавшие на вызов сотрудники МЧС подверглись атаке украинского БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС подверглись удару БПЛА в Горловке ДНР, пострадавших нет, сообщает МЧС России.
Горловке сотрудники МЧС России прибыли на место возгорания автомобиля из-за сброса ВОП. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства находились в укрытии", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавших среди личного состава нет, повреждена кабина автомобиля.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СтиролУкраина
 
 
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