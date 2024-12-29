https://ria.ru/20241229/gorlovka-1992022430.html

В Горловке сотрудников МЧС атаковал украинский беспилотник

В Горловке сотрудников МЧС атаковал украинский беспилотник - РИА Новости, 29.12.2024

В Горловке сотрудников МЧС атаковал украинский беспилотник

Приехавшие на вызов сотрудники МЧС подверглись удару БПЛА в Горловке ДНР, пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T21:34:00+03:00

2024-12-29T21:34:00+03:00

2024-12-29T21:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

стирол

украина

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС подверглись удару БПЛА в Горловке ДНР, пострадавших нет, сообщает МЧС России. "В Горловке сотрудники МЧС России прибыли на место возгорания автомобиля из-за сброса ВОП. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства находились в укрытии", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших среди личного состава нет, повреждена кабина автомобиля. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241229/novotroitskoe-1991979466.html

горловка

донецкая народная республика

россия

украина

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горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол, украина