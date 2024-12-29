https://ria.ru/20241229/gorlovka-1992005694.html

Еще два мирных жителя Горловки пострадали при обстреле

Еще два мирных жителя Горловки пострадали при обстреле - РИА Новости, 29.12.2024

Еще два мирных жителя Горловки пострадали при обстреле

Еще два мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T17:35:00+03:00

2024-12-29T17:35:00+03:00

2024-12-29T17:35:00+03:00

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Еще два мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее Приходько сообщил об одном раненом в результате атаки беспилотника мирном жителе. "В результате обстрела поселка шахты имени Ю. А. Гагарина с позиций украинских террористов ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241229/ukraina-1991995518.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия