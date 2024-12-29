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Еще два мирных жителя Горловки пострадали при обстреле - РИА Новости, 29.12.2024
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17:35 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/gorlovka-1992005694.html
Еще два мирных жителя Горловки пострадали при обстреле
Еще два мирных жителя Горловки пострадали при обстреле - РИА Новости, 29.12.2024
Еще два мирных жителя Горловки пострадали при обстреле
Еще два мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T17:35:00+03:00
2024-12-29T17:35:00+03:00
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Еще два мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее Приходько сообщил об одном раненом в результате атаки беспилотника мирном жителе. "В результате обстрела поселка шахты имени Ю. А. Гагарина с позиций украинских террористов ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241229/ukraina-1991995518.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Еще два мирных жителя Горловки пострадали при обстреле

Еще два мирных жителя Горловки пострадали при обстреле украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Еще два мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее Приходько сообщил об одном раненом в результате атаки беспилотника мирном жителе.
«
"В результате обстрела поселка шахты имени Ю. А. Гагарина с позиций украинских террористов ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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