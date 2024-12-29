https://ria.ru/20241229/gorlovka-1992000399.html

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.12.2024

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель

Мирный житель Горловки пострадал в результате атаки беспилотника со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T16:24:00+03:00

2024-12-29T16:24:00+03:00

2024-12-29T16:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал в результате атаки беспилотника со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска примерно за два часа сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотника на Центрально-городской и Никитовский районы Горловки. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241228/gorlovka-1991825405.html

горловка

украина

донецк

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горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк