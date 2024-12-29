https://ria.ru/20241229/gatilov-1992004751.html

Геннадий Гатилов: Женева стала неудобной для дискуссий по Закавказью

Геннадий Гатилов: Женева стала неудобной для дискуссий по Закавказью - РИА Новости, 29.12.2024

Геннадий Гатилов: Женева стала неудобной для дискуссий по Закавказью

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) все чаще демонстрировало свою антироссийскую позицию и прозападную предвзятость в течение 2024... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T17:13:00+03:00

2024-12-29T17:13:00+03:00

2024-12-29T17:13:00+03:00

интервью

россия

женева (город)

швейцария

геннадий гатилов

оон

воз

евразийский экономический союз

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) все чаще демонстрировало свою антироссийскую позицию и прозападную предвзятость в течение 2024 года. Отход Швейцарии от своего нейтралитета повлиял на роль Женевы как платформы для международных переговоров. Несмотря на эти непростые условия, постоянное представительство РФ при ООН в Женеве продолжало активно отстаивать интересы России на протяжении всего года. О том, каковы перспективы отношений России с УВКПЧ, о предстоящих важных международных мероприятиях в Женеве и о роли этой площадки в интервью РИА Новости рассказал постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Беседовал Юрий Апрелефф.– Можно ли сказать, что этот год стал переломным в вопросе двойных стандартов таких учреждений ООН, как УВКПЧ, в области прав человека?– Думаю, что это не совсем так. Пресловутая политика двойных стандартов и откровенная политическая ангажированность давно являются визитными карточками руководства Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Его представители который уже год на регулярной основе штампуют однобокие и ангажированные заявления и доклады, касающиеся ситуации в отдельных странах. При этом, как правило, речь идёт о государствах Глобального Юга. Именно им ооновские чиновники стараются навязать единственно правильные, с их точки зрения, западные стандарты демократии и прав человека. Причём делается это в нажимной и крайне вызывающей манере при демонстративном игнорировании исторических, культурных, религиозных и иных особенностей стран, которым пытаются насильно привить "западные либеральные и демократические ценности".Зато в государствах коллективного Запада ситуация, по мнению УВКПЧ, абсолютно другая. Вы много встречали за последнее время материалов УВКПЧ по ситуации с правами человека в странах "золотого миллиарда"? Их можно пересчитать практически по пальцам. В основном это несколько фраз, которые Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк для проформы включает в свои выступления перед Советом ООН по правам человека. И это притом, что современные СМИ и социальные сети буквально наводнены доказательствами стремительно деградирующей ситуации с правами человека на Западе.Фолькер Тюрк публично объявил УВКПЧ главным органом системы ООН, занимающимся мониторингом за ситуацией с правами человека во всём мире. Задача на первый взгляд благородная, но вот как она воплощается в жизнь? Согласно официальной информации Управления, сегодня оно располагает 18 страновыми и 12 региональными представительствами, а также внушительной армией советников в ооновских присутствиях по всему миру. И при этом всеми государствами Европы занимается всего лишь одно единственное представительство, которое отнюдь по неслучайному стечению обстоятельств находится именно в Брюсселе. Стоит ли удивляться, что от этого подразделения УВКПЧ за последнее время мы не видели ни одного материала, посвященного анализу правозащитной ситуации на этой внушительной части политической карты мира. Что касается Северной Америки, то она, если верить все тому же сайту УВКПЧ, и вовсе осталась бесхозной.Однако в такой ситуации нет ничего удивительного, если посмотреть на список основных доноров управления. Там сплошь и рядом фигурируют западные страны и их ближайшие союзники. Добавьте сюда еще и то, что большинство сотрудников УВКПЧ тем или иным образом связаны с западными странами, например, являются их гражданами, проживали или получали там образование. Такая вот складывается неутешительная картина.– В этом году вы заявили, что глава УВКПЧ Фолькер Тюрк не заслуживает своей должности из-за его молчания о преступлениях киевского режима и того факта, что его управление закрывает глаза на информацию, предоставляемую Россией. Можно ли сказать, что отношения между Россией и УВКПЧ исторически находятся на самом низком уровне, и следует ли ожидать, что такая ситуация сохранится и в 2025 году?– Для начала скажу, что отношения Российской Федерации с УВКПЧ никогда не были простыми. С учетом засилья там представителей западной неолиберальной правозащитной школы мысли Управление всегда было в авангарде тех, кто пытался навязывать нашей стране своё видение прав человека, способов их продвижения и защиты. Любые турбулентные события в России, будь то ситуация в Чеченской Республике в 90-х годах, известные события на Болотной площади, разнообразные "марши несогласных" и прочие спонсируемые извне акции, направленные на дестабилизацию внутриполитической ситуации в нашей стране, неизменно вызывали заинтересованную и ангажированную реакцию со стороны УВКПЧ. Другое дело, что большинству его прошлых руководителей хватало политического опыта и мудрости не переводить все исключительно в политическую и конфронтационную плоскость, оставляя пространство для налаживания Россией диалога.А вот со стороны нынешнего Верховного комиссара мы этого не видим. Его однобокий и ангажированный подход к событиям вокруг Украины, демонстративное игнорирование любой поступающей от российской стороны информации на сей счет, предвзятые оценки ситуации с правами человека в нашей стране свидетельствуют о категорическом нежелании господина Тюрка идти навстречу России, выстраивать с ней взаимоуважительный диалог. При этом, если сравнить его риторику с западной истерией в отношении нашей страны, то можно найти много общего, начиная от тональности выступлений и заканчивая их содержанием. Слушая их, невольно закрадывается мысль о том, что все они вышли из-под пера одного и того же автора. Причем это не только наше наблюдение. Об откровенной ориентации Верховного комиссара на западный "мейнстрим" нам прямо говорят многие коллеги из государств Глобального Юга, которые сами сталкиваются с аналогичным неконструктивным подходом.Поэтому я не склонен думать, что 2025 год принесет какие-то изменения во взаимоотношениях УВКПЧ с Россией. По крайней мере до тех пор, пока господин Тюрк не отбросит свои заскорузлые политические предрассудки и не перейдёт к подлинному взаимоуважительному диалогу с нашей страной.– На ваш взгляд, какое событие или результат в работе постоянного представительства в 2024 году запомнится больше всего?– Уходящий год ознаменовался многими важными для постпредства событиями. Было бы трудно и даже некорректно выделять какое-то одно из них. Постараюсь все же обозначить наиболее резонансные и значимые.На правозащитном направлении 2024 год запомнится проведением нами в стенах Дворца Наций вместе с белорусскими коллегами презентации первого совместного доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах, подготовленного внешнеполитическими ведомствами России и Республики Беларусь. Этот фундаментальный труд объемом в 1800 страниц был передан лично в руки Фолькера Тюрка (ему не удалось избежать прямого общения с нами) в присутствии внушительного числа представителей местного дипкорпуса, сотрудников ООН и представителей неправительственных организаций. Кстати, какой-либо реакции Верховного комиссара на данный доклад мы до сих пор не получили.Хочу подчеркнуть, что благодаря проводимой постпредством разъяснительной работе все больше развивающихся государств поддерживают нашу точку зрения относительно серьезных нарушений прав человека со стороны западных стран и их "сателлитов". В этой связи показательно растущее число соавторов инициированных Россией в уходящем году совместных заявлений в Совете ООН по правам человека по ситуации на Украине, о недопустимости политизации спорта, о религиозных свободах, о двойных стандартах в деятельности специальных процедур СПЧ, об экономических, социальных и культурных правах, а также о притеснениях представителей гражданского общества путем отказа им в выдаче виз принимающими международные организации государствами.Были и другие важные события. В контексте работы на площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заметным результатом совместных усилий стран-членов стало успешное завершение многолетнего процесса согласования поправок в Международные медико-санитарные правила (ММСП). Они являются юридически обязывающим документом и формируют основу для многостороннего взаимодействия в сфере готовности и реагирования на пандемии и другие чрезвычайные ситуации (ЧС) в области здравоохранения.В качестве одной из ключевых новаций в обновлённой редакции ММСП закреплено понятие "чрезвычайная ситуация пандемического характера", а также определены критерии и процедура принятия решения об объявлении такой чрезвычайной ситуации. Подчеркну, что эта процедура не предусматривает никаких дополнительных полномочий для Гендиректора ВОЗ.Принятые поправки включают российские предложения (были представлены от имени стран-членов ЕАЭС), направленные на усиление роли Национальных контактных центров по ММСП, повышение осведомленности стран-членов ВОЗ, обеспечение беспрепятственного передвижения медицинских работников и медицинской продукции в условиях пандемии, внедрение цифровых и геномных технологий в практику эпиднадзора и санитарно-карантинного контроля.Не менее важно, что в ходе переговоров удалось не допустить создания в рамках ММСП механизмов обязательного внешнего мониторинга национальных систем готовности и реагирования на ЧС в сфере здравоохранения. Страны не обязаны принимать помощь ВОЗ или допускать "международные команды" на свою территорию для оценки ситуации и содействия.Нельзя также не отметить 34 Международную конференцию Красного креста и Красного Полумесяца, состоявшуюся в Женеве 28-31 октября 2024 года. Несмотря на непростой политический фон, а также вынужденное отмежевание российской и ряда других делегаций от одной из резолюций конференции, носившей весьма противоречивый характер, итоги форума в целом расцениваем положительно. Благодаря вкладу представителей России удалось сгладить многие острые углы, существенно сблизив итоговые документы Конференции с духом и буквой Женевских конвенций.Заслуживают внимания состоявшиеся под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дипломатические конференции – по разработке международного договора касающегося интеллектуальной собственности, генетических ресурсов и традиционных знаний (Женева, 13-24 мая 2024 года), а также по принятию договора о законах по промышленным образцам (Эр-Рияд, 11-22 ноября 2024 года). Несмотря на весьма непростой переговорный процесс, оба международных договора в конечном счете были приняты консенсусом. Российские эксперты, в том числе представители Постпредства, принимали самое активное участие во всех этапах подготовки указанных документов. В подаче гендиректора ВОИС Танга, успешное завершение обеих дипконференций продемонстрировало, что в организации "живёт и процветает многосторонний подход". Как видите, 2024 год выдался богатым на знаковые и важные для международной Женевы события, перечислять которые я мог бы ещё довольно долго.– Какое, на ваш взгляд, самое важное событие в контексте "международной Женевы" состоится в 2025 году?– Для нашего постпредства важнейшим событием 2025 года, безусловно, станет празднование 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наш долг как потомков героев и освободителей Европы от ужасов нацизма – достойно встретить этот юбилей, бережно хранить и защищать память о великом подвиге наших предков.С точки зрения работы в международных организациях, в наступающем году нам и нашим партнёрам предстоит решить много важных практических задач. Так, например, многие страны рассчитывают, что в мае 2025 года на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения после нескольких лет напряжённых переговоров будет принята новая конвенция, соглашение или иной международно-правовой инструмент ВОЗ по борьбе с пандемиями.Не менее напряжённой ожидается активность и на женевских разоруженческих площадках при самом деятельном участии России.В январе 2025 года открывается очередная сессия Конференции по разоружению. Будет рассмотрен широкий круг важнейших с точки зрения международной безопасности вопросов, входящих в повестку дня форума. Среди них – ядерное разоружение и предотвращение ядерной войны, предоставление гарантий безопасности неядерным государствам, проблематика предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, новые виды вооружений и т.д.Другой приоритет – участие в работе профильных форматов, созданных в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, Конвенции о "негуманном" оружии, а также в военно-космической сфере.В соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в Женеве должна быть организована Конференция Сторон Четвертой женевской конвенции 1949 года ("о защите гражданского населения"). Темой мероприятия станет обеспечение выполнения данной Конвенции на территории Палестины. Предполагается рассмотреть ряд важных вопросов применения международного гуманитарного права, прежде всего – в контексте ситуации в секторе Газа. Россия поддержала упомянутую резолюцию Генассамблеи ООН. Примем активное участие в подготовительных мероприятиях предстоящей Конференции, а также в самом форуме, который должен состояться не позднее 18 марта 2025 года.Нужно также понимать, что решения о проведении тех или иных мероприятий на женевских площадках будут приниматься с учётом развития международных событий. А ситуация в мире, как мы убедились за последние годы, остаётся чрезвычайно динамичной и нестабильной. Остается лишь пожелать, чтобы 2025 год стал более безопасным и предсказуемым, а также способствовал бы дипломатическому урегулированию множества конфликтов и нормализации обстановки в различных очагах конфронтации на нашей планете.– Продолжала ли роль Женевы снижаться в 2024 году из-за утраты швейцарского нейтралитета, и ожидаете ли Вы каких-либо изменений в этом вопросе в 2025 году?– Действительно, Швейцария фактически отказалась от своего нейтрального статуса, разделив антироссийскую позицию коллективного Запада. Берн присоединился ко всем 15 пакетам незаконных антироссийских санкций Евросоюза. Это не могло не отразиться на роли Женевы как беспристрастной международной площадки для переговоров.Показательна ситуация с Международными дискуссиями по безопасности и стабильности в Закавказье. На состоявшемся в ноябре 62 раунде дискуссий делегации России, Абхазии и Южной Осетии вновь подняли вопрос о необходимости переноса этого формата в другое, более приемлемое для всех участников, место. Исходим из того, что сложности, в том числе логистические, с которыми сталкиваются российская делегация, а также представители Абхазии и Южной Осетии, не должны негативно сказываться на эффективности дискуссий по Закавказью, которые вносят важный вклад в сохранение стабильности в регионе.Что касается 2025 года, то мы не питаем особых иллюзий. Понимаем, что Берн находится под мощнейшим давлением Вашингтона и Брюсселя, требующих от него действовать в русле своих, по сути, неоколониальных установок. Рассчитываем, что в перспективе Швейцария все же сможет вернуть себе былую привлекательность в качестве нейтральной переговорной площадки.– Наконец, 2024 год был отмечен в Швейцарии конференцией в Бюргенштоке и встречей по Судану, которые были организованы без участия одной из сторон в конфликте. Можно ли говорить о падении способности Запада к компромиссу и диалогу со всеми сторонами?– Вы правильно подметили, что оба упомянутых мероприятия состоялись без участия одной из сторон конфликта. В то же время между двумя встречами есть принципиальные различия.Начнем с того, что на конференцию в Бюргенштоке по так называемому "урегулированию" на Украине Россию вообще не позвали. Правда, даже в гипотетическом случае получения такого приглашения наша страна не согласилась бы на участие в нём, поскольку это мероприятие было организовано западными странами исключительно для склонения путём самых разных ухищрений на свою сторону стран Мирового большинства и затверждения собственных кулуарно выработанных ультимативных подходов в контексте украинского кризиса. Никакого диалога, учета мнений и законных интересов всех сторон конфликта даже не подразумевалось, хотя мы не раз заявляли о своей готовности к переговорам и компромиссам по Украине с учетом сложившихся реалий, прежде всего, на земле, в то время, как Киев отказывался от любых здравых начинаний на этом направлении. Выбор же Швейцарии в качестве места проведения этой встречи был призван придать ей некий "нейтральный" статус. Однако этот трюк явно не сработал.Что же касается межсуданских переговоров в Женеве, то, насколько нам известно, правительственная делегация Судана на них приглашалась. Тем не менее, в какой-то момент в Порт-Судане начали опасаться (видимо, небезосновательно) дополнительного давления, которое могло бы быть оказано на суданскую сторону в ходе встречи. Это ещё раз указывает на спад привлекательности Женевы как международной переговорной площадки.В целом же оба мероприятия свидетельствуют о продолжающихся попытках Запада навязать свою позицию вместо того, чтобы искать компромисс в рамках равноправного диалога. Организация различных переговорных форматов, которые призваны лишь закрепить западные односторонние подходы, не имеет ничего общего с многосторонностью и подрывает доверие к международным механизмам, усложняя урегулирование кризисов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

интервью, россия, женева (город), швейцария, геннадий гатилов, оон, воз, евразийский экономический союз