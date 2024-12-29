https://ria.ru/20241229/fsb-1991969960.html
ФСБ показала кадры задержания агента, передавшего ВСУ фото объекта ТЭК
ФСБ показала кадры задержания агента, передавшего ВСУ фото объекта ТЭК - РИА Новости, 29.12.2024
ФСБ показала кадры задержания агента, передавшего ВСУ фото объекта ТЭК
ФСБ показала видео задержания агента, передавшего Киеву фото объекта ТЭК в Подмосковье. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T10:11:00+03:00
2024-12-29T10:11:00+03:00
2024-12-29T10:14:00+03:00
киев
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания агента, передавшего Киеву фото объекта ТЭК в Подмосковье. На кадрах оперативной видеосъемки видно, что агента задерживают на улице, надевают ему наручники и сажают в автобус.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание агента, собиравшего сведения о нефтебазах для военной разведки Украины
Задержанный агент признал, что в мае 2024 г получил от военной разведки Украины задание собирать сведения о нефтебазах в Подмосковье, следует из видео ФСБ.
2024-12-29T10:11
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, видео
Киев, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ показала кадры задержания агента, передавшего ВСУ фото объекта ТЭК
ФСБ показала видео задержания агента, передавшего Украине фото ТЭК в Подмосковье