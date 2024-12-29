Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала кадры задержания агента, передавшего ВСУ фото объекта ТЭК - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 29.12.2024 (обновлено: 10:14 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/fsb-1991969960.html
ФСБ показала кадры задержания агента, передавшего ВСУ фото объекта ТЭК
ФСБ показала кадры задержания агента, передавшего ВСУ фото объекта ТЭК - РИА Новости, 29.12.2024
ФСБ показала кадры задержания агента, передавшего ВСУ фото объекта ТЭК
ФСБ показала видео задержания агента, передавшего Киеву фото объекта ТЭК в Подмосковье. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T10:11:00+03:00
2024-12-29T10:14:00+03:00
киев
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991969185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79d5372e807c305113cb9aca0264b70b.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания агента, передавшего Киеву фото объекта ТЭК в Подмосковье. На кадрах оперативной видеосъемки видно, что агента задерживают на улице, надевают ему наручники и сажают в автобус.
киев
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание агента, собиравшего сведения о нефтебазах для военной разведки Украины
Задержанный агент признал, что в мае 2024 г получил от военной разведки Украины задание собирать сведения о нефтебазах в Подмосковье, следует из видео ФСБ.
2024-12-29T10:11
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991969185_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_018d4cb399cca21f8167b3275f097868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, видео
Киев, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ показала кадры задержания агента, передавшего ВСУ фото объекта ТЭК
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания агента, передавшего Киеву фото объекта ТЭК в Подмосковье.
2024-12-29T10:11
true
PT1M12S
ФСБ показала кадры задержания агента, передавшего ВСУ фото объекта ТЭК

ФСБ показала видео задержания агента, передавшего Украине фото ТЭК в Подмосковье

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания агента, передавшего Киеву фото объекта ТЭК в Подмосковье.
На кадрах оперативной видеосъемки видно, что агента задерживают на улице, надевают ему наручники и сажают в автобус.
 
КиевМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала