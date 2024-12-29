https://ria.ru/20241229/fsb-1991969960.html

ФСБ показала кадры задержания агента, передавшего ВСУ фото объекта ТЭК

ФСБ показала кадры задержания агента, передавшего ВСУ фото объекта ТЭК - РИА Новости, 29.12.2024

ФСБ показала кадры задержания агента, передавшего ВСУ фото объекта ТЭК

ФСБ показала видео задержания агента, передавшего Киеву фото объекта ТЭК в Подмосковье. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T10:11:00+03:00

2024-12-29T10:11:00+03:00

2024-12-29T10:14:00+03:00

киев

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания агента, передавшего Киеву фото объекта ТЭК в Подмосковье. На кадрах оперативной видеосъемки видно, что агента задерживают на улице, надевают ему наручники и сажают в автобус.

киев

московская область (подмосковье)

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2024

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Задержание агента, собиравшего сведения о нефтебазах для военной разведки Украины Задержанный агент признал, что в мае 2024 г получил от военной разведки Украины задание собирать сведения о нефтебазах в Подмосковье, следует из видео ФСБ. 2024-12-29T10:11 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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