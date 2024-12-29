https://ria.ru/20241229/front-1991965242.html

Яковенко оценил шансы Трампа создать на Ближнем Востоке антииранский фронт

Яковенко оценил шансы Трампа создать на Ближнем Востоке антииранский фронт - РИА Новости, 29.12.2024

Яковенко оценил шансы Трампа создать на Ближнем Востоке антииранский фронт

Избранный президент США Дональд Трамп в 2025 году может возобновить попытки создать на Ближнем Востоке антииранский фронт, хотя новые условия и отношения не... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T09:02:00+03:00

2024-12-29T09:02:00+03:00

2024-12-29T09:03:00+03:00

в мире

тегеран (город)

сша

ближний восток

дональд трамп

александр яковенко

масуд пезешкиан

брикс

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в 2025 году может возобновить попытки создать на Ближнем Востоке антииранский фронт, хотя новые условия и отношения не будут этому способствовать, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. "При Трампе можно ожидать возобновления попыток создания в регионе антииранского фронта, хотя качественно новые условия и отношения в регионе вряд ли будут этому способствовать. В очередной раз будет бездумно растрачена возможность иметь дело с Тегераном в лице либерально настроенного президента - Масуда Пезешкиана, пришедшего на смену погибшему в авиакатастрофе в начале года Ибрагиму Раиси", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он добавил, что смена иранского руководства на этом уровне, как показали прошедшие две встречи Владимира Путина с новым президентом, в том числе на саммите БРИКС в Казани, не повлияли на общий тренд укрепления позитивных двусторонних отношений между Москвой и Тегераном. "Сложнейшей задачей для Трампа будет добиться нормализации между Израилем и Эр-Риядом, которая была сорвана израильской операцией в Газе. Трудно представить, как при этом можно будет обойти палестинский вопрос, урегулирование которого закреплено решениями ООН и ее Совета Безопасности. В любом случае будет трудно демонтировать возникшие за последние годы новые реальности в регионе", - заключил Яковенко.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988847799.html

тегеран (город)

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в мире, тегеран (город), сша, ближний восток, дональд трамп, александр яковенко, масуд пезешкиан, брикс, оон