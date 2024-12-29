Яковенко оценил шансы Трампа создать на Ближнем Востоке антииранский фронт
Яковенко: Трамп может возобновить попытки создания антииранского фронта
© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в 2025 году может возобновить попытки создать на Ближнем Востоке антииранский фронт, хотя новые условия и отношения не будут этому способствовать, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.
"При Трампе можно ожидать возобновления попыток создания в регионе антииранского фронта, хотя качественно новые условия и отношения в регионе вряд ли будут этому способствовать. В очередной раз будет бездумно растрачена возможность иметь дело с Тегераном в лице либерально настроенного президента - Масуда Пезешкиана, пришедшего на смену погибшему в авиакатастрофе в начале года Ибрагиму Раиси", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко.
Он добавил, что смена иранского руководства на этом уровне, как показали прошедшие две встречи Владимира Путина с новым президентом, в том числе на саммите БРИКС в Казани, не повлияли на общий тренд укрепления позитивных двусторонних отношений между Москвой и Тегераном.
"Сложнейшей задачей для Трампа будет добиться нормализации между Израилем и Эр-Риядом, которая была сорвана израильской операцией в Газе. Трудно представить, как при этом можно будет обойти палестинский вопрос, урегулирование которого закреплено решениями ООН и ее Совета Безопасности. В любом случае будет трудно демонтировать возникшие за последние годы новые реальности в регионе", - заключил Яковенко.
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