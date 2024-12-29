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Яковенко оценил шансы Трампа создать на Ближнем Востоке антииранский фронт - РИА Новости, 29.12.2024
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09:02 29.12.2024 (обновлено: 09:03 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/front-1991965242.html
Яковенко оценил шансы Трампа создать на Ближнем Востоке антииранский фронт
Яковенко оценил шансы Трампа создать на Ближнем Востоке антииранский фронт - РИА Новости, 29.12.2024
Яковенко оценил шансы Трампа создать на Ближнем Востоке антииранский фронт
Избранный президент США Дональд Трамп в 2025 году может возобновить попытки создать на Ближнем Востоке антииранский фронт, хотя новые условия и отношения не... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:02:00+03:00
2024-12-29T09:03:00+03:00
в мире
тегеран (город)
сша
ближний восток
дональд трамп
александр яковенко
масуд пезешкиан
брикс
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в 2025 году может возобновить попытки создать на Ближнем Востоке антииранский фронт, хотя новые условия и отношения не будут этому способствовать, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. "При Трампе можно ожидать возобновления попыток создания в регионе антииранского фронта, хотя качественно новые условия и отношения в регионе вряд ли будут этому способствовать. В очередной раз будет бездумно растрачена возможность иметь дело с Тегераном в лице либерально настроенного президента - Масуда Пезешкиана, пришедшего на смену погибшему в авиакатастрофе в начале года Ибрагиму Раиси", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он добавил, что смена иранского руководства на этом уровне, как показали прошедшие две встречи Владимира Путина с новым президентом, в том числе на саммите БРИКС в Казани, не повлияли на общий тренд укрепления позитивных двусторонних отношений между Москвой и Тегераном. "Сложнейшей задачей для Трампа будет добиться нормализации между Израилем и Эр-Риядом, которая была сорвана израильской операцией в Газе. Трудно представить, как при этом можно будет обойти палестинский вопрос, урегулирование которого закреплено решениями ООН и ее Совета Безопасности. В любом случае будет трудно демонтировать возникшие за последние годы новые реальности в регионе", - заключил Яковенко.
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в мире, тегеран (город), сша, ближний восток, дональд трамп, александр яковенко, масуд пезешкиан, брикс, оон
В мире, Тегеран (город), США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Александр Яковенко, Масуд Пезешкиан, БРИКС, ООН
Яковенко оценил шансы Трампа создать на Ближнем Востоке антииранский фронт

Яковенко: Трамп может возобновить попытки создания антииранского фронта

© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в 2025 году может возобновить попытки создать на Ближнем Востоке антииранский фронт, хотя новые условия и отношения не будут этому способствовать, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.
"При Трампе можно ожидать возобновления попыток создания в регионе антииранского фронта, хотя качественно новые условия и отношения в регионе вряд ли будут этому способствовать. В очередной раз будет бездумно растрачена возможность иметь дело с Тегераном в лице либерально настроенного президента - Масуда Пезешкиана, пришедшего на смену погибшему в авиакатастрофе в начале года Ибрагиму Раиси", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко.
Он добавил, что смена иранского руководства на этом уровне, как показали прошедшие две встречи Владимира Путина с новым президентом, в том числе на саммите БРИКС в Казани, не повлияли на общий тренд укрепления позитивных двусторонних отношений между Москвой и Тегераном.
"Сложнейшей задачей для Трампа будет добиться нормализации между Израилем и Эр-Риядом, которая была сорвана израильской операцией в Газе. Трудно представить, как при этом можно будет обойти палестинский вопрос, урегулирование которого закреплено решениями ООН и ее Совета Безопасности. В любом случае будет трудно демонтировать возникшие за последние годы новые реальности в регионе", - заключил Яковенко.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине
12 декабря, 15:48
 
В миреТегеран (город)СШАБлижний ВостокДональд ТрампАлександр ЯковенкоМасуд ПезешкианБРИКСООН
 
 
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