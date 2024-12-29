Рейтинг@Mail.ru
Фицо предупредил ЕС о последствиях игнорирования решения Зеленского по газу - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 29.12.2024 (обновлено: 21:43 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/fitso-1992022968.html
Фицо предупредил ЕС о последствиях игнорирования решения Зеленского по газу
Фицо предупредил ЕС о последствиях игнорирования решения Зеленского по газу - РИА Новости, 29.12.2024
Фицо предупредил ЕС о последствиях игнорирования решения Зеленского по газу
Игнорирование Евросоюзом решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам, заявил... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T21:40:00+03:00
2024-12-29T21:43:00+03:00
в мире
словакия
украина
роберт фицо
владимир зеленский
европейский совет
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900016643_0:51:3071:1778_1920x0_80_0_0_31874fb2047e173d5a07bcc94eb362af.jpg
БРАТИСЛАВА, 29 дек - РИА Новости. Игнорирование Евросоюзом решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Молчаливое согласие с односторонним решением украинского президента является абсолютно иррациональным и неправильным и будет вести к напряжению и взаимным мерам", - написал Фицо в открытом письме, которое адресовано главам Европейской комиссии и Европейского совета. Ранее Фицо напомнил, что Зеленский "в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа по направлению Словакии и для других получателей в западной Европе".
https://ria.ru/20241229/fitso-1992021722.html
словакия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900016643_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_a0e898ec400e426211b276efd50a7db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, роберт фицо, владимир зеленский, европейский совет, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Европейский совет, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России
Фицо предупредил ЕС о последствиях игнорирования решения Зеленского по газу

Фицо: игнорирование ЕС решения Киева по газу из России приведет к ответным мерам

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 29 дек - РИА Новости. Игнорирование Евросоюзом решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Молчаливое согласие с односторонним решением украинского президента является абсолютно иррациональным и неправильным и будет вести к напряжению и взаимным мерам", - написал Фицо в открытом письме, которое адресовано главам Европейской комиссии и Европейского совета.
Ранее Фицо напомнил, что Зеленский "в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа по направлению Словакии и для других получателей в западной Европе".
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Фицо назвал решение Украины по российскому газу беспрецедентным
Вчера, 21:15
 
В миреСловакияУкраинаРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕвропейский советЕвросоюзРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала