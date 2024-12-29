https://ria.ru/20241229/fitso-1992022968.html

Фицо предупредил ЕС о последствиях игнорирования решения Зеленского по газу

Фицо предупредил ЕС о последствиях игнорирования решения Зеленского по газу - РИА Новости, 29.12.2024

Фицо предупредил ЕС о последствиях игнорирования решения Зеленского по газу

Игнорирование Евросоюзом решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам, заявил... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T21:40:00+03:00

2024-12-29T21:40:00+03:00

2024-12-29T21:43:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 29 дек - РИА Новости. Игнорирование Евросоюзом решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Молчаливое согласие с односторонним решением украинского президента является абсолютно иррациональным и неправильным и будет вести к напряжению и взаимным мерам", - написал Фицо в открытом письме, которое адресовано главам Европейской комиссии и Европейского совета. Ранее Фицо напомнил, что Зеленский "в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа по направлению Словакии и для других получателей в западной Европе".

https://ria.ru/20241229/fitso-1992021722.html

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