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Фицо предупредил ЕС о последствиях игнорирования решения Зеленского по газу
Фицо предупредил ЕС о последствиях игнорирования решения Зеленского по газу - РИА Новости, 29.12.2024
Фицо предупредил ЕС о последствиях игнорирования решения Зеленского по газу
Игнорирование Евросоюзом решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам, заявил... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T21:40:00+03:00
2024-12-29T21:40:00+03:00
2024-12-29T21:43:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 29 дек - РИА Новости. Игнорирование Евросоюзом решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Молчаливое согласие с односторонним решением украинского президента является абсолютно иррациональным и неправильным и будет вести к напряжению и взаимным мерам", - написал Фицо в открытом письме, которое адресовано главам Европейской комиссии и Европейского совета. Ранее Фицо напомнил, что Зеленский "в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа по направлению Словакии и для других получателей в западной Европе".
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В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Европейский совет, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России
Фицо предупредил ЕС о последствиях игнорирования решения Зеленского по газу
Фицо: игнорирование ЕС решения Киева по газу из России приведет к ответным мерам