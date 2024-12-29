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Фицо назвал решение Украины по российскому газу беспрецедентным - РИА Новости, 29.12.2024
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21:15 29.12.2024 (обновлено: 23:15 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/fitso-1992021722.html
Фицо назвал решение Украины по российскому газу беспрецедентным
Фицо назвал решение Украины по российскому газу беспрецедентным - РИА Новости, 29.12.2024
Фицо назвал решение Украины по российскому газу беспрецедентным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме попросил руководство Европейского союза обратить внимание на решение Украины прекратить транзит газа из... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T21:15:00+03:00
2024-12-29T23:15:00+03:00
в мире
украина
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россия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 29 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме попросил руководство Европейского союза обратить внимание на решение Украины прекратить транзит газа из России.&quot;Выражаю убеждение, что в интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для Евросоюза жестов. В этой связи позволю себе попросить, чтобы вы не только от имени Словакии, но в первую очередь от имени всего Европейского союза уделили этой беспрецедентной ситуации должное внимание и придали ей срочную важность&quot;, — написал он.По словам словацкого главы правительства, игнорирование ЕС решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам. Премьер напомнил, что глава киевского режима в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Евросоюза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа в направлении Словакии и для других получателей в Западной Европе. Ранее в пятницу Фицо предупредил Киев о возможных ответных мерах, включая прекращение поставок электроэнергии. По словам главы словацкого правительства, прекращение транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Это приведет к росту цен на голубое топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, добавил он.Фицо пригрозил киевским властям серьезным конфликтом из-за газа еще на прошлой неделе. Тогда же премьер отметил, что Словакия помогает Украине и рассчитывает на подобное отношение и к себе.Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
https://ria.ru/20241229/bloomberg-1991988973.html
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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, владимир зеленский, европейский совет
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Европейский совет
Фицо назвал решение Украины по российскому газу беспрецедентным

Фицо попросил лидеров ЕС обратить внимание на решение Украины по газу из России

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 29 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме попросил руководство Европейского союза обратить внимание на решение Украины прекратить транзит газа из России.
«

"Выражаю убеждение, что в интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для Евросоюза жестов. В этой связи позволю себе попросить, чтобы вы не только от имени Словакии, но в первую очередь от имени всего Европейского союза уделили этой беспрецедентной ситуации должное внимание и придали ей срочную важность", — написал он.

Письмо адресовано главам Европейской комиссии и Европейского совета.

По словам словацкого главы правительства, игнорирование ЕС решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам.
Премьер напомнил, что глава киевского режима в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Евросоюза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа в направлении Словакии и для других получателей в Западной Европе.
Ранее в пятницу Фицо предупредил Киев о возможных ответных мерах, включая прекращение поставок электроэнергии. По словам главы словацкого правительства, прекращение транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Это приведет к росту цен на голубое топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, добавил он.
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Фицо пригрозил киевским властям серьезным конфликтом из-за газа еще на прошлой неделе. Тогда же премьер отметил, что Словакия помогает Украине и рассчитывает на подобное отношение и к себе.
Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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В миреУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕвропейский совет
 
 
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