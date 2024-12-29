Фицо назвал решение Украины по российскому газу беспрецедентным
Фицо попросил лидеров ЕС обратить внимание на решение Украины по газу из России
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 29 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме попросил руководство Европейского союза обратить внимание на решение Украины прекратить транзит газа из России.
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"Выражаю убеждение, что в интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для Евросоюза жестов. В этой связи позволю себе попросить, чтобы вы не только от имени Словакии, но в первую очередь от имени всего Европейского союза уделили этой беспрецедентной ситуации должное внимание и придали ей срочную важность", — написал он.
Письмо адресовано главам Европейской комиссии и Европейского совета.
По словам словацкого главы правительства, игнорирование ЕС решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам.
Премьер напомнил, что глава киевского режима в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Евросоюза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа в направлении Словакии и для других получателей в Западной Европе.
Ранее в пятницу Фицо предупредил Киев о возможных ответных мерах, включая прекращение поставок электроэнергии. По словам главы словацкого правительства, прекращение транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Это приведет к росту цен на голубое топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, добавил он.
Фицо пригрозил киевским властям серьезным конфликтом из-за газа еще на прошлой неделе. Тогда же премьер отметил, что Словакия помогает Украине и рассчитывает на подобное отношение и к себе.
Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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