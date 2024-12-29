https://ria.ru/20241229/estonija-1991956928.html

Глава МВД Эстонии не считает закрытие границы с Россией необходимым шагом

Глава МВД Эстонии не считает закрытие границы с Россией необходимым шагом - РИА Новости, 29.12.2024

Глава МВД Эстонии не считает закрытие границы с Россией необходимым шагом

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс не считает закрытие границы страны с Россией необходимым шагом, сообщает телерадиокомпании ERR. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:21:00+03:00

2024-12-29T06:21:00+03:00

2024-12-29T07:48:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс не считает закрытие границы страны с Россией необходимым шагом, сообщает телерадиокомпании ERR."Быстрое закрытие границ в Нарве и Южной Эстонии окажет влияние на местных жителей. Возможно, не стоит спешить... Правительство знает, когда и при каких условиях следует закрывать границы... Однако на данный момент такая мера с точки зрения безопасности не была необходимой", — сказал он.Тем не менее министр не уточнил, при каких обстоятельствах власти страны могут решиться на такие меры.Ранее издание Politico со ссылкой на главу департамента полиции и погранохраны республики Эгерта Беличева заявило, что Таллинн намерен "закрыть" системами наблюдения всю линию границы с Россией.В сентябре ERR сообщала, что Ляэнеметс оценил в 40 миллионов евро сумму, необходимую для завершения укрепления границы с соседней страной к концу 2025 года.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240517/estoniya-1946619721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, эстония, нарва, нато, в мире