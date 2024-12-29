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Глава МВД Эстонии не считает закрытие границы с Россией необходимым шагом - РИА Новости, 29.12.2024
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06:21 29.12.2024 (обновлено: 07:48 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/estonija-1991956928.html
Глава МВД Эстонии не считает закрытие границы с Россией необходимым шагом
Глава МВД Эстонии не считает закрытие границы с Россией необходимым шагом - РИА Новости, 29.12.2024
Глава МВД Эстонии не считает закрытие границы с Россией необходимым шагом
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс не считает закрытие границы страны с Россией необходимым шагом, сообщает телерадиокомпании ERR. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:21:00+03:00
2024-12-29T07:48:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс не считает закрытие границы страны с Россией необходимым шагом, сообщает телерадиокомпании ERR."Быстрое закрытие границ в Нарве и Южной Эстонии окажет влияние на местных жителей. Возможно, не стоит спешить... Правительство знает, когда и при каких условиях следует закрывать границы... Однако на данный момент такая мера с точки зрения безопасности не была необходимой", — сказал он.Тем не менее министр не уточнил, при каких обстоятельствах власти страны могут решиться на такие меры.Ранее издание Politico со ссылкой на главу департамента полиции и погранохраны республики Эгерта Беличева заявило, что Таллинн намерен "закрыть" системами наблюдения всю линию границы с Россией.В сентябре ERR сообщала, что Ляэнеметс оценил в 40 миллионов евро сумму, необходимую для завершения укрепления границы с соседней страной к концу 2025 года.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240517/estoniya-1946619721.html
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россия, эстония, нарва, нато, в мире
Россия, Эстония, Нарва, НАТО, В мире
Глава МВД Эстонии не считает закрытие границы с Россией необходимым шагом

Глава МВД Эстонии: закрытие границы с Россией не решит проблемы с безопасностью

© Фото : социал-демократическая партия ЭстонииГлава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : социал-демократическая партия Эстонии
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс не считает закрытие границы страны с Россией необходимым шагом, сообщает телерадиокомпании ERR.
"Быстрое закрытие границ в Нарве и Южной Эстонии окажет влияние на местных жителей. Возможно, не стоит спешить... Правительство знает, когда и при каких условиях следует закрывать границы... Однако на данный момент такая мера с точки зрения безопасности не была необходимой", — сказал он.
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Тем не менее министр не уточнил, при каких обстоятельствах власти страны могут решиться на такие меры.
Ранее издание Politico со ссылкой на главу департамента полиции и погранохраны республики Эгерта Беличева заявило, что Таллинн намерен "закрыть" системами наблюдения всю линию границы с Россией.
В сентябре ERR сообщала, что Ляэнеметс оценил в 40 миллионов евро сумму, необходимую для завершения укрепления границы с соседней страной к концу 2025 года.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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