https://ria.ru/20241229/ekspert-1991973514.html

В Молдавии рассказали о последствиях прекращения поставок российского газа

В Молдавии рассказали о последствиях прекращения поставок российского газа - РИА Новости, 29.12.2024

В Молдавии рассказали о последствиях прекращения поставок российского газа

Власти Молдавии своими заявлениями сумели "добиться" полного прекращения поставок газа от "Газпрома", если российская компания решит добиваться справедливости в РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T10:38:00+03:00

2024-12-29T10:38:00+03:00

2024-12-29T10:38:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Власти Молдавии своими заявлениями сумели "добиться" полного прекращения поставок газа от "Газпрома", если российская компания решит добиваться справедливости в суде, то длительный период отсутствия энергоресурсов ударит по экономике Приднестровья и всей страны, считает бывший вице-премьер Александр Муравский. "Громкие заявления, которые делают руководители страны, проблему не решают и решить не могут. Пока единственный итог этих заявлений - отключение РМ от поставок российского газа со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Есть риск, что ПАО "Газпром" подаст в международный арбитраж на АО "Молдовагаз" с требованием выплатить все долги и возместить понесенные ПАО "Газпром" убытки. Естественно поставок газа не будет. Когда состоится арбитраж и каков будет результат можно предполагать, но без 100% уверенности. Все это время страдать будут граждане и экономика страны на обоих берегах Днестра", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что это самый негативный сценарий из возможных. Существует также возможность, что иск в международный арбитраж подаст правительство Молдавии. Это потребует времени и средств при полном отсутствии гарантий выигрыша. И нет уверенности, что в этот период газ будет поставляться, считает он.Муравский считает, что лучшим развитием событий стала бы осознание правительством всей серьезности негативных последствий для граждан и экономики страны, а также начало переговоров с "Газпромом" либо о реструктуризацию долга, либо о проведении нового аудита с соблюдением всех процедур, предусмотренных законом и участием в этих процедурах главного акционера ПАО "Газпром". В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241229/moldavija-1991949659.html

https://ria.ru/20241228/gazprom-1991906505.html

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