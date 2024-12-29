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Умер основатель HBO Чарльз Долан - РИА Новости, 29.12.2024
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15:27 29.12.2024
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Умер основатель HBO Чарльз Долан
Умер основатель HBO Чарльз Долан - РИА Новости, 29.12.2024
Умер основатель HBO Чарльз Долан
Основатель американской сети платного телевидения Home Box Office (HBO) Чарльз Долан скончался в возрасте 98 лет, сообщает издание Wall Street Journal со... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Основатель американской сети платного телевидения Home Box Office (HBO) Чарльз Долан скончался в возрасте 98 лет, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя семьи бизнесмена. "Чарльз Долан, пионер индустрии кабельного телевидения, запустивший Home Box Office и (телеканал - ред.) AMC Networks, скончался в возрасте 98 лет", - говорится в публикации издания. Помимо HBO, который сейчас является одним из самых прибыльных каналов и принадлежит медиагиганту Warner Bros. Discovery, Долан основал компанию Cablevision, которая стала ведущим оператором платного телевидения в Нью-Йорке. По словам представителя семьи Долана, бизнесмен умер естественной смертью в окружении своих близких.
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в мире, нью-йорк (город), hbo
В мире, Нью-Йорк (город), HBO
Умер основатель HBO Чарльз Долан

WSJ: основатель HBO Чарльз Долан умер в возрасте 98 лет

© Getty Images / Newsday RM/Alan RaiaОснователь американской сети платного телевидения HBO Чарльз Долан
Основатель американской сети платного телевидения HBO Чарльз Долан - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Getty Images / Newsday RM/Alan Raia
Основатель американской сети платного телевидения HBO Чарльз Долан
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Основатель американской сети платного телевидения Home Box Office (HBO) Чарльз Долан скончался в возрасте 98 лет, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя семьи бизнесмена.
«
"Чарльз Долан, пионер индустрии кабельного телевидения, запустивший Home Box Office и (телеканал - ред.) AMC Networks, скончался в возрасте 98 лет", - говорится в публикации издания.
Помимо HBO, который сейчас является одним из самых прибыльных каналов и принадлежит медиагиганту Warner Bros. Discovery, Долан основал компанию Cablevision, которая стала ведущим оператором платного телевидения в Нью-Йорке.
По словам представителя семьи Долана, бизнесмен умер естественной смертью в окружении своих близких.
 
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