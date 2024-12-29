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Умер основатель HBO Чарльз Долан
Умер основатель HBO Чарльз Долан - РИА Новости, 29.12.2024
Умер основатель HBO Чарльз Долан
Основатель американской сети платного телевидения Home Box Office (HBO) Чарльз Долан скончался в возрасте 98 лет, сообщает издание Wall Street Journal со... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:27:00+03:00
2024-12-29T15:27:00+03:00
2024-12-29T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Основатель американской сети платного телевидения Home Box Office (HBO) Чарльз Долан скончался в возрасте 98 лет, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя семьи бизнесмена. "Чарльз Долан, пионер индустрии кабельного телевидения, запустивший Home Box Office и (телеканал - ред.) AMC Networks, скончался в возрасте 98 лет", - говорится в публикации издания. Помимо HBO, который сейчас является одним из самых прибыльных каналов и принадлежит медиагиганту Warner Bros. Discovery, Долан основал компанию Cablevision, которая стала ведущим оператором платного телевидения в Нью-Йорке. По словам представителя семьи Долана, бизнесмен умер естественной смертью в окружении своих близких.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), hbo
В мире, Нью-Йорк (город), HBO
Умер основатель HBO Чарльз Долан
WSJ: основатель HBO Чарльз Долан умер в возрасте 98 лет