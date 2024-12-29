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Додон призвал оппозицию сменить власть в Молдавии - РИА Новости, 29.12.2024
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19:04 29.12.2024 (обновлено: 19:09 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/dodon-1992013624.html
Додон призвал оппозицию сменить власть в Молдавии
Додон призвал оппозицию сменить власть в Молдавии - РИА Новости, 29.12.2024
Додон призвал оппозицию сменить власть в Молдавии
Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал все оппозиционные силы в республике объединиться, чтобы добиться смены власти в стране, поскольку деятельность... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T19:04:00+03:00
2024-12-29T19:09:00+03:00
в мире
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майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал все оппозиционные силы в республике объединиться, чтобы добиться смены власти в стране, поскольку деятельность правящей партии "Действие и солидарность" противоречит интересам народа. "Я обращаюсь ко всем оппозиционным партиям, будь они правыми, центристскими или левыми, с призывом сосредоточить свои усилия на борьбе с диктаторской и ксенофобской партией у власти, я имею в виду партию "Действие и солидарность", которая обещала "хорошие времена", но она принесла молдавскому народу страшные времена, нищету, цензуру, шантаж, страх и недоверие к завтрашнему дню", - заявил Додон в интервью порталу "Трибуна". Он выразил надежду, что представители оппозиционных партий осознали опасность со стороны правительства, которое ввело очередной режим чрезвычайного положения в стране. "Объединив усилия, мы вместе сделаем все возможное, чтобы навсегда устранить ПДС из руководства, а затем, возможно, полностью запретить на основании неоднократного нарушения конституции Молдавии и действий против молдавского народа", - добавил Додон. Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Майю Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.
https://ria.ru/20241221/dodon-1990626640.html
https://ria.ru/20241211/moldaviya-1988555088.html
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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, александр стояногло
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон, Александр Стояногло
Додон призвал оппозицию сменить власть в Молдавии

Додон призвал силы оппозиции объединиться, чтобы сменить власть в Молдавии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Игорь Додон . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал все оппозиционные силы в республике объединиться, чтобы добиться смены власти в стране, поскольку деятельность правящей партии "Действие и солидарность" противоречит интересам народа.
«
"Я обращаюсь ко всем оппозиционным партиям, будь они правыми, центристскими или левыми, с призывом сосредоточить свои усилия на борьбе с диктаторской и ксенофобской партией у власти, я имею в виду партию "Действие и солидарность", которая обещала "хорошие времена", но она принесла молдавскому народу страшные времена, нищету, цензуру, шантаж, страх и недоверие к завтрашнему дню", - заявил Додон в интервью порталу "Трибуна".
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Власти Молдавии разрушили экономику, заявил Додон
21 декабря, 18:18
Он выразил надежду, что представители оппозиционных партий осознали опасность со стороны правительства, которое ввело очередной режим чрезвычайного положения в стране.
«
"Объединив усилия, мы вместе сделаем все возможное, чтобы навсегда устранить ПДС из руководства, а затем, возможно, полностью запретить на основании неоднократного нарушения конституции Молдавии и действий против молдавского народа", - добавил Додон.
Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Майю Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку
11 декабря, 10:07
 
В миреМолдавияМайя СандуИгорь ДодонАлександр Стояногло
 
 
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