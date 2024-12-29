https://ria.ru/20241229/dodon-1992013624.html

Додон призвал оппозицию сменить власть в Молдавии

Додон призвал оппозицию сменить власть в Молдавии - РИА Новости, 29.12.2024

Додон призвал оппозицию сменить власть в Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал все оппозиционные силы в республике объединиться, чтобы добиться смены власти в стране, поскольку деятельность... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T19:04:00+03:00

2024-12-29T19:04:00+03:00

2024-12-29T19:09:00+03:00

в мире

молдавия

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александр стояногло

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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал все оппозиционные силы в республике объединиться, чтобы добиться смены власти в стране, поскольку деятельность правящей партии "Действие и солидарность" противоречит интересам народа. "Я обращаюсь ко всем оппозиционным партиям, будь они правыми, центристскими или левыми, с призывом сосредоточить свои усилия на борьбе с диктаторской и ксенофобской партией у власти, я имею в виду партию "Действие и солидарность", которая обещала "хорошие времена", но она принесла молдавскому народу страшные времена, нищету, цензуру, шантаж, страх и недоверие к завтрашнему дню", - заявил Додон в интервью порталу "Трибуна". Он выразил надежду, что представители оппозиционных партий осознали опасность со стороны правительства, которое ввело очередной режим чрезвычайного положения в стране. "Объединив усилия, мы вместе сделаем все возможное, чтобы навсегда устранить ПДС из руководства, а затем, возможно, полностью запретить на основании неоднократного нарушения конституции Молдавии и действий против молдавского народа", - добавил Додон. Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Майю Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.

https://ria.ru/20241221/dodon-1990626640.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, александр стояногло