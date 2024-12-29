https://ria.ru/20241229/dnr-1992015175.html

В ДНР в новогодние праздники отменили комендантский час

В ДНР в новогодние праздники отменили комендантский час - РИА Новости, 29.12.2024

В ДНР в новогодние праздники отменили комендантский час

Глава ДНР Денис Пушилин по случаю новогодних праздников сообщил об отмене комендантского часа в республике с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T19:32:00+03:00

2024-12-29T19:32:00+03:00

2024-12-29T19:42:00+03:00

донецкая народная республика

новый год

денис пушилин

новый год 2025

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148356/17/1483561747_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28b8f5b48602da0ec590b5bd66305a32.jpg

ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин по случаю новогодних праздников сообщил об отмене комендантского часа в республике с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года."Обсудили с нашими представителями и руководством силового блока: мы с 31 декабря по 7 января решили все-таки отменить комендантский час. Я считаю, это правильное решение. Для наших жителей это будет возможность в полной мере уделить время и семьям, и близким... Понятно, меры безопасности должны соблюдаться", - заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.По словам главы ДНР, 30 декабря планируется выпустить соответствующий нормативно-правовой акт.

https://ria.ru/20231128/novyy_god-1912419225.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, новый год, денис пушилин, новый год 2025, в мире