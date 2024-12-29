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В ДНР в новогодние праздники отменили комендантский час - РИА Новости, 29.12.2024
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19:32 29.12.2024 (обновлено: 19:42 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/dnr-1992015175.html
В ДНР в новогодние праздники отменили комендантский час
В ДНР в новогодние праздники отменили комендантский час - РИА Новости, 29.12.2024
В ДНР в новогодние праздники отменили комендантский час
Глава ДНР Денис Пушилин по случаю новогодних праздников сообщил об отмене комендантского часа в республике с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T19:32:00+03:00
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин по случаю новогодних праздников сообщил об отмене комендантского часа в республике с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года."Обсудили с нашими представителями и руководством силового блока: мы с 31 декабря по 7 января решили все-таки отменить комендантский час. Я считаю, это правильное решение. Для наших жителей это будет возможность в полной мере уделить время и семьям, и близким... Понятно, меры безопасности должны соблюдаться", - заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.По словам главы ДНР, 30 декабря планируется выпустить соответствующий нормативно-правовой акт.
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донецкая народная республика, новый год, денис пушилин, новый год 2025, в мире
Донецкая Народная Республика, Новый год, Денис Пушилин, Новый год 2025, В мире
В ДНР в новогодние праздники отменили комендантский час

Пушилин сообщил об отмене комендантского часа в ДНР с 31 декабря по 7 января

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПредновогодний Донецк
Предновогодний Донецк - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин по случаю новогодних праздников сообщил об отмене комендантского часа в республике с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года.
«
"Обсудили с нашими представителями и руководством силового блока: мы с 31 декабря по 7 января решили все-таки отменить комендантский час. Я считаю, это правильное решение. Для наших жителей это будет возможность в полной мере уделить время и семьям, и близким... Понятно, меры безопасности должны соблюдаться", - заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
По словам главы ДНР, 30 декабря планируется выпустить соответствующий нормативно-правовой акт.
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