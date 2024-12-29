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В ДНР в новогодние праздники отменили комендантский час
В ДНР в новогодние праздники отменили комендантский час - РИА Новости, 29.12.2024
В ДНР в новогодние праздники отменили комендантский час
Глава ДНР Денис Пушилин по случаю новогодних праздников сообщил об отмене комендантского часа в республике с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T19:32:00+03:00
2024-12-29T19:32:00+03:00
2024-12-29T19:42:00+03:00
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин по случаю новогодних праздников сообщил об отмене комендантского часа в республике с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года."Обсудили с нашими представителями и руководством силового блока: мы с 31 декабря по 7 января решили все-таки отменить комендантский час. Я считаю, это правильное решение. Для наших жителей это будет возможность в полной мере уделить время и семьям, и близким... Понятно, меры безопасности должны соблюдаться", - заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.По словам главы ДНР, 30 декабря планируется выпустить соответствующий нормативно-правовой акт.
https://ria.ru/20231128/novyy_god-1912419225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, новый год, денис пушилин, новый год 2025, в мире
Донецкая Народная Республика, Новый год, Денис Пушилин, Новый год 2025, В мире
В ДНР в новогодние праздники отменили комендантский час
Пушилин сообщил об отмене комендантского часа в ДНР с 31 декабря по 7 января