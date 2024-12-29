https://ria.ru/20241229/ded_moroz-1992005822.html
Стало известно, о чем россияне просят Деда Мороза
Стало известно, о чем россияне просят Деда Мороза - РИА Новости, 29.12.2024
Стало известно, о чем россияне просят Деда Мороза
Дети просят у Деда Мороза подарить им на Новый год игрушки и новые телефоны, оставляют в письмах артикулы конкретных товаров, а россияне постарше хотят, чтобы... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T17:37:00+03:00
2024-12-29T17:37:00+03:00
2024-12-29T18:23:00+03:00
общество
дед мороз
снегурочка
новый год
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Дети просят у Деда Мороза подарить им на Новый год игрушки и новые телефоны, оставляют в письмах артикулы конкретных товаров, а россияне постарше хотят, чтобы волшебник помог им в 2025 году обрести любовь и дал сил, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив сайт "Почта Мороза". Письма Деду Морозу онлайн пишут и взрослые, и дети, но их пожелания сильно различаются. Так, ребята чаще всего заказывают у волшебника игрушки, конструктор, новые телефоны и планшеты, домашних питомцев и сладости. Кто-то даже просит о появлении братика и сестрички. Дети часто в своих письмах передают привет Снегурочке, а также желают ей и ее дедушке счастья, здоровья и удачного года. Те, кто постарше, сразу признаются дедушке, что вели себя в этом году не очень хорошо, но обещают исправиться в наступающем. Многие просят, чтобы 2025 год был проще уходящего, личная жизнь наладилась, а проценты по кредитам стали меньше. "Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз, Зовут меня Тёма, мне 38 годиков, работаю я в такси. <…> Подари мне беспроцентную рассрочку на новый автомобиль. Бесплатно не надо, а вот в кредит ставки большие", — сказано в одном из писем.Юля, 27 лет, просит Деда Мороза, чтобы в Новом году ее молодой человек сделал ей предложение. Александра, признавшаяся, что она "уже совсем взрослая девочка", хотела бы, чтобы в ее жизни в 2025 году появился защитник, который будет ее любить."Дорогой Дедушка Мороз, я бы хотела тебя попросить дать мне сил на следующий год, чтобы я справилась со всеми трудностями", — написала Лера в "Почту Мороза".Немало россиян формулировали свои желания максимально конкретно, поэтому в сообщении волшебнику оставляли артикулы на товары из маркетплейсов. Предельно четко сформулировал свое новогоднее желание и 11-летний Мохаммед, который попросил у Деда Мороза 2200 рублей и конфеты. Несколько просьб в "Почте Мороза" касаются погодных условий: россияне хотят, чтобы к Новому году в их городе выпал снег и появилась праздничная атмосфера. Среди интересных пожеланий на 2025 год — красивое тело, квартира или дом, избавление от вредных привычек и хороший заработок.
https://ria.ru/20241229/traditsii-1837632806.html
https://ria.ru/20241229/moroz-1991952456.html
https://ria.ru/20241130/dedmoroz-1986656497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дед мороз, снегурочка, новый год
Общество, Дед Мороз, Снегурочка, Новый год
Стало известно, о чем россияне просят Деда Мороза
"Почта Мороза": россияне просят Деда Мороза помочь с личной жизнью и дать сил
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Дети просят у Деда Мороза подарить им на Новый год игрушки и новые телефоны, оставляют в письмах артикулы конкретных товаров, а россияне постарше хотят, чтобы волшебник помог им в 2025 году обрести любовь и дал сил, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив сайт "Почта Мороза".
Письма Деду Морозу
онлайн пишут и взрослые, и дети, но их пожелания сильно различаются. Так, ребята чаще всего заказывают у волшебника игрушки, конструктор, новые телефоны и планшеты, домашних питомцев и сладости. Кто-то даже просит о появлении братика и сестрички.
Дети часто в своих письмах передают привет Снегурочке
, а также желают ей и ее дедушке счастья, здоровья и удачного года.
Те, кто постарше, сразу признаются дедушке, что вели себя в этом году не очень хорошо, но обещают исправиться в наступающем. Многие просят, чтобы 2025 год был проще уходящего, личная жизнь наладилась, а проценты по кредитам стали меньше.
«
"Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз, Зовут меня Тёма, мне 38 годиков, работаю я в такси. <…> Подари мне беспроцентную рассрочку на новый автомобиль. Бесплатно не надо, а вот в кредит ставки большие", — сказано в одном из писем.
Юля, 27 лет, просит Деда Мороза, чтобы в Новом году ее молодой человек сделал ей предложение. Александра, признавшаяся, что она "уже совсем взрослая девочка", хотела бы, чтобы в ее жизни в 2025 году появился защитник, который будет ее любить.
«
"Дорогой Дедушка Мороз, я бы хотела тебя попросить дать мне сил на следующий год, чтобы я справилась со всеми трудностями", — написала Лера в "Почту Мороза".
Немало россиян формулировали свои желания максимально конкретно, поэтому в сообщении волшебнику оставляли артикулы на товары из маркетплейсов. Предельно четко сформулировал свое новогоднее желание и 11-летний Мохаммед, который попросил у Деда Мороза 2200 рублей и конфеты.
Несколько просьб в "Почте Мороза" касаются погодных условий: россияне хотят, чтобы к Новому году в их городе выпал снег и появилась праздничная атмосфера. Среди интересных пожеланий на 2025 год — красивое тело, квартира или дом, избавление от вредных привычек и хороший заработок.