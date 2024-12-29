Сирия заявила о совместных стратегических интересах с Россией
Глава новых властей Аш-Шараа: Сирия имеет стратегические интересы с Россией
Новый флаг Сирии. Архивное фото
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КАИР, 29 дек — РИА Новости. Россию и Сирию связывают стратегические интересы, заявил глава новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Arabiya.
"Россия – второе мощнейшее государство в мире. Она имеет важное значение", — сказал он.
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По словам аш-Шараа, новые власти не хотят, чтобы Россия уходила таким образом, который не соответствует ее отношениям с САР.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в интервью РИА Новости, что Москве неизвестно о пересмотре договоров о государственных военных базах в стране. По его словам, обращений от Дамаска по этому поводу не поступало. Глава ведомства также отметил, что условия работы, содержания и обеспечения российских военных баз в Сирии могли бы стать предметом переговоров с новыми властями страны.
Смена власти в Сирии
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
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