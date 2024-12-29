https://ria.ru/20241229/damask-1991985739.html

Сирия заявила о совместных стратегических интересах с Россией

Сирия заявила о совместных стратегических интересах с Россией - РИА Новости, 29.12.2024

Сирия заявила о совместных стратегических интересах с Россией

Россию и Сирию связывают стратегические интересы, заявил глава новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Arabiya. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T13:29:00+03:00

2024-12-29T13:29:00+03:00

2024-12-29T14:28:00+03:00

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КАИР, 29 дек — РИА Новости. Россию и Сирию связывают стратегические интересы, заявил глава новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Arabiya. "Россия – второе мощнейшее государство в мире. Она имеет важное значение", — сказал он. По словам аш-Шараа, новые власти не хотят, чтобы Россия уходила таким образом, который не соответствует ее отношениям с САР. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в интервью РИА Новости, что Москве неизвестно о пересмотре договоров о государственных военных базах в стране. По его словам, обращений от Дамаска по этому поводу не поступало. Глава ведомства также отметил, что условия работы, содержания и обеспечения российских военных баз в Сирии могли бы стать предметом переговоров с новыми властями страны. Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20241228/siriya-1991800752.html

https://ria.ru/20241226/siriya-1991407965.html

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дамаск (город)

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в мире, сирия, дамаск (город), москва, сергей лавров, башар асад, россия