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Сирия заявила о совместных стратегических интересах с Россией - РИА Новости, 29.12.2024
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13:29 29.12.2024 (обновлено: 14:28 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/damask-1991985739.html
Сирия заявила о совместных стратегических интересах с Россией
Сирия заявила о совместных стратегических интересах с Россией - РИА Новости, 29.12.2024
Сирия заявила о совместных стратегических интересах с Россией
Россию и Сирию связывают стратегические интересы, заявил глава новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Arabiya. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T13:29:00+03:00
2024-12-29T14:28:00+03:00
в мире
сирия
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сергей лавров
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КАИР, 29 дек — РИА Новости. Россию и Сирию связывают стратегические интересы, заявил глава новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Arabiya. "Россия – второе мощнейшее государство в мире. Она имеет важное значение", — сказал он. По словам аш-Шараа, новые власти не хотят, чтобы Россия уходила таким образом, который не соответствует ее отношениям с САР. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в интервью РИА Новости, что Москве неизвестно о пересмотре договоров о государственных военных базах в стране. По его словам, обращений от Дамаска по этому поводу не поступало. Глава ведомства также отметил, что условия работы, содержания и обеспечения российских военных баз в Сирии могли бы стать предметом переговоров с новыми властями страны. Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241228/siriya-1991800752.html
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в мире, сирия, дамаск (город), москва, сергей лавров, башар асад, россия
В мире, Сирия, Дамаск (город), Москва, Сергей Лавров, Башар Асад, Россия
Сирия заявила о совместных стратегических интересах с Россией

Глава новых властей Аш-Шараа: Сирия имеет стратегические интересы с Россией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовый флаг Сирии
Новый флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАИР, 29 дек — РИА Новости. Россию и Сирию связывают стратегические интересы, заявил глава новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Arabiya.
"Россия – второе мощнейшее государство в мире. Она имеет важное значение", — сказал он.
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Вчера, 09:52
По словам аш-Шараа, новые власти не хотят, чтобы Россия уходила таким образом, который не соответствует ее отношениям с САР.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в интервью РИА Новости, что Москве неизвестно о пересмотре договоров о государственных военных базах в стране. По его словам, обращений от Дамаска по этому поводу не поступало. Глава ведомства также отметил, что условия работы, содержания и обеспечения российских военных баз в Сирии могли бы стать предметом переговоров с новыми властями страны.

Смена власти в Сирии

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
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