https://ria.ru/20241229/chasy-1992018897.html

Путин починил свои часы во время саммита ЕАЭС

Путин починил свои часы во время саммита ЕАЭС - РИА Новости, 29.12.2024

Путин починил свои часы во время саммита ЕАЭС

Президент России Владимир Путин во время заседания на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с помощью ручки смог починить свои наручные часы, на это... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T20:37:00+03:00

2024-12-29T20:37:00+03:00

2024-12-29T20:37:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

евразийский экономический союз

вгтрк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1992018081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf760a2ac890bdeceb3cbdcdeb7241f1.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время заседания на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с помощью ручки смог починить свои наручные часы, на это обратил внимание журналист ВГТРК Павел Зарубин."В ходе заседания саммита невозможно было не обратить внимание, что у главы государства что-то не так с его часами, точнее, с их креплением", — прокомментировал он.Путин, используя подручный инструмент в виде ручки, решил починить все сам. Это не помешало ему следить за ходом саммита: когда начал выступать иностранный участник мероприятия, Путин взял наушник, чтобы слушать перевод, а когда начался телемост, президент параллельно с починкой часов следил за экраном.На этой неделе Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составе, где обсудил актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.

https://ria.ru/20241226/eaes-1991485803.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Путин на заседании саммите ЕАЭС Путин и его наручные часы. 2024-12-29T20:37 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, павел зарубин, евразийский экономический союз, вгтрк