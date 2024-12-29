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Путин починил свои часы во время саммита ЕАЭС - РИА Новости, 29.12.2024
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20:37 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/chasy-1992018897.html
Путин починил свои часы во время саммита ЕАЭС
Путин починил свои часы во время саммита ЕАЭС - РИА Новости, 29.12.2024
Путин починил свои часы во время саммита ЕАЭС
Президент России Владимир Путин во время заседания на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с помощью ручки смог починить свои наручные часы, на это... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T20:37:00+03:00
2024-12-29T20:37:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
евразийский экономический союз
вгтрк
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время заседания на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с помощью ручки смог починить свои наручные часы, на это обратил внимание журналист ВГТРК Павел Зарубин."В ходе заседания саммита невозможно было не обратить внимание, что у главы государства что-то не так с его часами, точнее, с их креплением", — прокомментировал он.Путин, используя подручный инструмент в виде ручки, решил починить все сам. Это не помешало ему следить за ходом саммита: когда начал выступать иностранный участник мероприятия, Путин взял наушник, чтобы слушать перевод, а когда начался телемост, президент параллельно с починкой часов следил за экраном.На этой неделе Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составе, где обсудил актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
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Владимир Путин на заседании саммите ЕАЭС
Путин и его наручные часы.
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россия, владимир путин, павел зарубин, евразийский экономический союз, вгтрк
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Евразийский экономический союз, ВГТРК
Путин починил свои часы во время саммита ЕАЭС

Путин на заседании саммита ЕАЭС починил свои часы с помощью ручки

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время заседания на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с помощью ручки смог починить свои наручные часы, на это обратил внимание журналист ВГТРК Павел Зарубин.
"В ходе заседания саммита невозможно было не обратить внимание, что у главы государства что-то не так с его часами, точнее, с их креплением", — прокомментировал он.
Путин, используя подручный инструмент в виде ручки, решил починить все сам. Это не помешало ему следить за ходом саммита: когда начал выступать иностранный участник мероприятия, Путин взял наушник, чтобы слушать перевод, а когда начался телемост, президент параллельно с починкой часов следил за экраном.
На этой неделе Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составе, где обсудил актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинЕвразийский экономический союзВГТРК
 
 
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