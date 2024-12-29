https://ria.ru/20241229/bpla-1991995866.html

Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над тремя областями России

Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над тремя областями России - РИА Новости, 29.12.2024

Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над тремя областями России

Средства ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над тремя областями РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:31:00+03:00

2024-12-29T15:31:00+03:00

2024-12-29T15:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ростовская область

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над тремя областями РФ, сообщило Минобороны России. "С13.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА перехвачены над территорией Ростовской области и по одному БПЛА сбито над территориями Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241229/bespilotnik-1991943567.html

россия

ростовская область

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безопасность, россия, ростовская область