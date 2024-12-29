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Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над тремя областями России - РИА Новости, 29.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 29.12.2024 (обновлено: 15:32 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/bpla-1991995866.html
Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над тремя областями России
Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над тремя областями России - РИА Новости, 29.12.2024
Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над тремя областями России
Средства ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над тремя областями РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:31:00+03:00
2024-12-29T15:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над тремя областями РФ, сообщило Минобороны России. "С13.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА перехвачены над территорией Ростовской области и по одному БПЛА сбито над территориями Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241229/bespilotnik-1991943567.html
россия
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безопасность, россия, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область
Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над тремя областями России

Минобороны сообщило об уничтожении 4 украинских дронов над тремя областями РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над тремя областями РФ, сообщило Минобороны России.
"С13.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА перехвачены над территорией Ростовской области и по одному БПЛА сбито над территориями Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРостовская область
 
 
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