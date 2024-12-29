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Западу предложили ответить на главный вопрос об Украине - РИА Новости, 29.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 29.12.2024 (обновлено: 15:33 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/bouz-1991965563.html
Западу предложили ответить на главный вопрос об Украине
Западу предложили ответить на главный вопрос об Украине - РИА Новости, 29.12.2024
Западу предложили ответить на главный вопрос об Украине
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х призвал страны ЕС и НАТО провести референдумы, чтобы узнать отношение своих граждан к поддержке Украины. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:05:00+03:00
2024-12-29T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
сша
евросоюз
нато
чей боуз
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х призвал страны ЕС и НАТО провести референдумы, чтобы узнать отношение своих граждан к поддержке Украины."Если ЕС и НАТО так одержимы демократией и свободой, почему мы не проводим общенациональные референдумы в каждом государстве, состоящем в них?" — задался вопросом он.По мнению журналиста, главный вопрос должен касаться продолжения выделения денег Украине."Вы хотите продолжать финансировать войну на Украине?" — написал Боуз.В декабре венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса".
https://ria.ru/20241228/nato-1991788796.html
https://ria.ru/20241225/problema-1991264519.html
украина
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в мире, украина, европа, сша, евросоюз, нато, чей боуз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, США, Евросоюз, НАТО, Чей Боуз
Западу предложили ответить на главный вопрос об Украине

Журналист Боуз: страны Европы должны провести референдум о поддержке Украины

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х призвал страны ЕС и НАТО провести референдумы, чтобы узнать отношение своих граждан к поддержке Украины.
"Если ЕС и НАТО так одержимы демократией и свободой, почему мы не проводим общенациональные референдумы в каждом государстве, состоящем в них?" — задался вопросом он.
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По мнению журналиста, главный вопрос должен касаться продолжения выделения денег Украине.
"Вы хотите продолжать финансировать войну на Украине?" — написал Боуз.
В декабре венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаСШАЕвросоюзНАТОЧей Боуз
 
 
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