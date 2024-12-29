https://ria.ru/20241229/bouz-1991965563.html

Западу предложили ответить на главный вопрос об Украине

Западу предложили ответить на главный вопрос об Украине - РИА Новости, 29.12.2024

Западу предложили ответить на главный вопрос об Украине

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х призвал страны ЕС и НАТО провести референдумы, чтобы узнать отношение своих граждан к поддержке Украины. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T09:05:00+03:00

2024-12-29T09:05:00+03:00

2024-12-29T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х призвал страны ЕС и НАТО провести референдумы, чтобы узнать отношение своих граждан к поддержке Украины."Если ЕС и НАТО так одержимы демократией и свободой, почему мы не проводим общенациональные референдумы в каждом государстве, состоящем в них?" — задался вопросом он.По мнению журналиста, главный вопрос должен касаться продолжения выделения денег Украине."Вы хотите продолжать финансировать войну на Украине?" — написал Боуз.В декабре венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса".

https://ria.ru/20241228/nato-1991788796.html

https://ria.ru/20241225/problema-1991264519.html

украина

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в мире, украина, европа, сша, евросоюз, нато, чей боуз