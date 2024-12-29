https://ria.ru/20241229/bloomberg-1991988973.html
СМИ рассказали об угрозе для Украины из-за отказа от российского газа
СМИ рассказали об угрозе для Украины из-за отказа от российского газа - РИА Новости, 29.12.2024
СМИ рассказали об угрозе для Украины из-за отказа от российского газа
Газотранспортная система на Украине может стать целью российских военных из-за отказа киевского режима от транзита газа, пишет Bloomberg. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T14:24:00+03:00
2024-12-29T14:24:00+03:00
2024-12-29T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Газотранспортная система на Украине может стать целью российских военных из-за отказа киевского режима от транзита газа, пишет Bloomberg."Если транзит остановят, то система может стать целью для ракетных ударов", — предупредили в материале.Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241229/at-1991980647.html
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украина, европа, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, газпром, в мире
Украина, Европа, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Газпром, В мире
СМИ рассказали об угрозе для Украины из-за отказа от российского газа
Bloomberg: ГТС на Украине станет целью ВС России из-за отказа от транзита газа