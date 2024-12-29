https://ria.ru/20241229/bloomberg-1991988973.html

СМИ рассказали об угрозе для Украины из-за отказа от российского газа

СМИ рассказали об угрозе для Украины из-за отказа от российского газа - РИА Новости, 29.12.2024

СМИ рассказали об угрозе для Украины из-за отказа от российского газа

Газотранспортная система на Украине может стать целью российских военных из-за отказа киевского режима от транзита газа, пишет Bloomberg. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T14:24:00+03:00

2024-12-29T14:24:00+03:00

2024-12-29T14:24:00+03:00

украина

европа

владимир зеленский

дмитрий песков

вооруженные силы украины

газпром

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934854337_0:115:960:655_1920x0_80_0_0_86a56b6e55215e76df09a6c00e70b030.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Газотранспортная система на Украине может стать целью российских военных из-за отказа киевского режима от транзита газа, пишет Bloomberg."Если транзит остановят, то система может стать целью для ракетных ударов", — предупредили в материале.Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241229/at-1991980647.html

https://ria.ru/20241229/oruzhie-1991966244.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, газпром, в мире