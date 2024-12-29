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Средства РЭБ пресекли еще одну попытку атаки дрона в Орловской области - РИА Новости, 29.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:51 29.12.2024 (обновлено: 19:19 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/bespilotnik-1992013163.html
Средства РЭБ пресекли еще одну попытку атаки дрона в Орловской области
Средства РЭБ пресекли еще одну попытку атаки дрона в Орловской области - РИА Новости, 29.12.2024
Средства РЭБ пресекли еще одну попытку атаки дрона в Орловской области
Еще один вражеский беспилотник подавлен средствами РЭБ в воскресенье над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T18:51:00+03:00
2024-12-29T19:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Еще один вражеский беспилотник подавлен средствами РЭБ в воскресенье над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Ранее Клычков уже сообщал об одном сбитом над регионом БПЛА. "Еще один вражеский БПЛА подавлен средствами РЭБ на территории Орловской области. Повреждений и пострадавших удалось избежать, на месте падения работают оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
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происшествия, орловская область, андрей клычков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Украина, Вооруженные силы Украины
Средства РЭБ пресекли еще одну попытку атаки дрона в Орловской области

Клычков: еще один украинский дрон подавлен средствами РЭБ над Орловской областью

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Еще один вражеский беспилотник подавлен средствами РЭБ в воскресенье над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Ранее Клычков уже сообщал об одном сбитом над регионом БПЛА.
«
"Еще один вражеский БПЛА подавлен средствами РЭБ на территории Орловской области. Повреждений и пострадавших удалось избежать, на месте падения работают оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрловская областьАндрей КлычковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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