https://ria.ru/20241229/bespilotnik-1992013163.html

Средства РЭБ пресекли еще одну попытку атаки дрона в Орловской области

Средства РЭБ пресекли еще одну попытку атаки дрона в Орловской области - РИА Новости, 29.12.2024

Средства РЭБ пресекли еще одну попытку атаки дрона в Орловской области

Еще один вражеский беспилотник подавлен средствами РЭБ в воскресенье над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T18:51:00+03:00

2024-12-29T18:51:00+03:00

2024-12-29T19:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

орловская область

андрей клычков

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Еще один вражеский беспилотник подавлен средствами РЭБ в воскресенье над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Ранее Клычков уже сообщал об одном сбитом над регионом БПЛА. "Еще один вражеский БПЛА подавлен средствами РЭБ на территории Орловской области. Повреждений и пострадавших удалось избежать, на месте падения работают оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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Наталья Макарова

происшествия, орловская область, андрей клычков, украина, вооруженные силы украины