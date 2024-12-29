https://ria.ru/20241229/bespilotnik-1992013163.html
Средства РЭБ пресекли еще одну попытку атаки дрона в Орловской области
Средства РЭБ пресекли еще одну попытку атаки дрона в Орловской области - РИА Новости, 29.12.2024
Средства РЭБ пресекли еще одну попытку атаки дрона в Орловской области
Еще один вражеский беспилотник подавлен средствами РЭБ в воскресенье над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T18:51:00+03:00
2024-12-29T18:51:00+03:00
2024-12-29T19:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_32afd798c2d03c891cd9c901490d5b06.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Еще один вражеский беспилотник подавлен средствами РЭБ в воскресенье над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Ранее Клычков уже сообщал об одном сбитом над регионом БПЛА. "Еще один вражеский БПЛА подавлен средствами РЭБ на территории Орловской области. Повреждений и пострадавших удалось избежать, на месте падения работают оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_59e5b473c98f814dacb1757b615b03d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, андрей клычков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Украина, Вооруженные силы Украины
Средства РЭБ пресекли еще одну попытку атаки дрона в Орловской области
Клычков: еще один украинский дрон подавлен средствами РЭБ над Орловской областью