https://ria.ru/20241229/azerbaydzhan-1992006763.html

Азербайджан ограничит срок пребывания в стране россиянам без визы

Азербайджан ограничит срок пребывания в стране россиянам без визы - РИА Новости, 30.12.2024

Азербайджан ограничит срок пребывания в стране россиянам без визы

Азербайджан с 1 января вводит для россиян ограничение на пребывание без визы в 90 дней за календарный год, следует из постановления кабмина республики. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-29T17:50:00+03:00

2024-12-29T17:50:00+03:00

2024-12-30T00:11:00+03:00

азербайджан

россия

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БАКУ, 29 дек — РИА Новости. Азербайджан с 1 января вводит для россиян ограничение на пребывание без визы в 90 дней за календарный год, следует из постановления кабмина республики."Срок временного пребывания граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, прибывших в Азербайджанскую Республику без визы, не может превышать 90 дней в одном календарном году", — говорится в документе.Отмечается, что постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов. Ранее россияне могли находиться в Азербайджане не более 90 дней в течение полугода без визы. Новые правила вступают в силу с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20241226/inostrantsy-1991567571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азербайджан, россия, в мире, али асадов