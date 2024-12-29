Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан ограничит срок пребывания в стране россиянам без визы - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 29.12.2024 (обновлено: 00:11 30.12.2024)
https://ria.ru/20241229/azerbaydzhan-1992006763.html
Азербайджан ограничит срок пребывания в стране россиянам без визы
Азербайджан ограничит срок пребывания в стране россиянам без визы - РИА Новости, 30.12.2024
Азербайджан ограничит срок пребывания в стране россиянам без визы
Азербайджан с 1 января вводит для россиян ограничение на пребывание без визы в 90 дней за календарный год, следует из постановления кабмина республики. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-29T17:50:00+03:00
2024-12-30T00:11:00+03:00
азербайджан
россия
в мире
али асадов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449664_0:338:3038:2047_1920x0_80_0_0_085c063a4f622b27b91fad0b5812273d.jpg
БАКУ, 29 дек — РИА Новости. Азербайджан с 1 января вводит для россиян ограничение на пребывание без визы в 90 дней за календарный год, следует из постановления кабмина республики.&quot;Срок временного пребывания граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, прибывших в Азербайджанскую Республику без визы, не может превышать 90 дней в одном календарном году&quot;, — говорится в документе.Отмечается, что постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов. Ранее россияне могли находиться в Азербайджане не более 90 дней в течение полугода без визы. Новые правила вступают в силу с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20241226/inostrantsy-1991567571.html
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449664_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d10998a703c70c8d683e5e3e77ff4dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, россия, в мире, али асадов
Азербайджан, Россия, В мире, Али Асадов
Азербайджан ограничит срок пребывания в стране россиянам без визы

Азербайджан ограничил с 1 января срок пребывания россиян в стране 90 днями

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сканирует свой российский паспорт
Девушка сканирует свой российский паспорт - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Девушка сканирует свой российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 29 дек — РИА Новости. Азербайджан с 1 января вводит для россиян ограничение на пребывание без визы в 90 дней за календарный год, следует из постановления кабмина республики.
«

"Срок временного пребывания граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, прибывших в Азербайджанскую Республику без визы, не может превышать 90 дней в одном календарном году", — говорится в документе.

Отмечается, что постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов.
Ранее россияне могли находиться в Азербайджане не более 90 дней в течение полугода без визы.
Новые правила вступают в силу с 1 января 2025 года.
Сотрудница нового объединенного визового центра в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
С 2025 года иностранцы без визы не смогут находиться в России более 90 дней
26 декабря, 23:47
 
АзербайджанРоссияВ миреАли Асадов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала