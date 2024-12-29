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Азербайджан ограничит срок пребывания в стране россиянам без визы
Азербайджан ограничит срок пребывания в стране россиянам без визы - РИА Новости, 30.12.2024
Азербайджан ограничит срок пребывания в стране россиянам без визы
Азербайджан с 1 января вводит для россиян ограничение на пребывание без визы в 90 дней за календарный год, следует из постановления кабмина республики. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-29T17:50:00+03:00
2024-12-29T17:50:00+03:00
2024-12-30T00:11:00+03:00
азербайджан
россия
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БАКУ, 29 дек — РИА Новости. Азербайджан с 1 января вводит для россиян ограничение на пребывание без визы в 90 дней за календарный год, следует из постановления кабмина республики."Срок временного пребывания граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, прибывших в Азербайджанскую Республику без визы, не может превышать 90 дней в одном календарном году", — говорится в документе.Отмечается, что постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов. Ранее россияне могли находиться в Азербайджане не более 90 дней в течение полугода без визы. Новые правила вступают в силу с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20241226/inostrantsy-1991567571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, россия, в мире, али асадов
Азербайджан, Россия, В мире, Али Асадов
Азербайджан ограничит срок пребывания в стране россиянам без визы
Азербайджан ограничил с 1 января срок пребывания россиян в стране 90 днями