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Компания Jeju Air, чей самолет разбился в Южной Корее, принесла извинения - РИА Новости, 29.12.2024
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07:18 29.12.2024 (обновлено: 11:05 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991960253.html
Компания Jeju Air, чей самолет разбился в Южной Корее, принесла извинения
Компания Jeju Air, чей самолет разбился в Южной Корее, принесла извинения - РИА Новости, 29.12.2024
Компания Jeju Air, чей самолет разбился в Южной Корее, принесла извинения
Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, извинилась и пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T07:18:00+03:00
2024-12-29T11:05:00+03:00
в мире
южная корея
муан
бангкок
boeing 737-800
авиакатастрофа в муане
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, извинилась и пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы, передает агентство Ренхап. "Мы прилагаем все усилия для устранения последствий этой аварии и приносим свои извинения за причиненное беспокойство... В настоящее время мы работаем над установлением точной причины и деталей ситуации", - говорится в кратком заявлении компании. Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9:07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. По последним данным, 75 человек признаны погибшими, двое спасены. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров - 173 гражданина Южной Кореи и 2 тайца. Ведутся спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета. Ожидается, что большинство пассажиров, кроме двух спасенных, погибли. Как сообщило минобороны Южной Кореи, около 180 военнослужащих, пожарных машин и машин скорой помощи были мобилизованы для ликвидации последствий катастрофы. По данным пожарных, в качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей.
https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991959202.html
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южная корея
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в мире, южная корея, муан, бангкок, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Муан, Бангкок, Boeing 737-800, Авиакатастрофа в Муане
Компания Jeju Air, чей самолет разбился в Южной Корее, принесла извинения

Jeju Air пообещала приложить усилия для установления причины катастрофы в Муане

© AP Photo / Ahn Young-joonВоенные возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
Военные возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Военные возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, извинилась и пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы, передает агентство Ренхап.
"Мы прилагаем все усилия для устранения последствий этой аварии и приносим свои извинения за причиненное беспокойство... В настоящее время мы работаем над установлением точной причины и деталей ситуации", - говорится в кратком заявлении компании.
Кадры крушения самолета в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Почти все пассажиры разбившегося в Муане самолета погибли
06:55
Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9:07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.
По последним данным, 75 человек признаны погибшими, двое спасены. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров - 173 гражданина Южной Кореи и 2 тайца. Ведутся спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета. Ожидается, что большинство пассажиров, кроме двух спасенных, погибли.
Как сообщило минобороны Южной Кореи, около 180 военнослужащих, пожарных машин и машин скорой помощи были мобилизованы для ликвидации последствий катастрофы.
По данным пожарных, в качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Крупные авиакатастрофы пассажирских самолетов в мире в 2019-2024 годах
25 декабря, 12:21
 
В миреЮжная КореяМуанБангкокBoeing 737-800Авиакатастрофа в Муане
 
 
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