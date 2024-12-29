Компания Jeju Air, чей самолет разбился в Южной Корее, принесла извинения
Jeju Air пообещала приложить усилия для установления причины катастрофы в Муане
© AP Photo / Ahn Young-joonВоенные возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Военные возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, извинилась и пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы, передает агентство Ренхап.
"Мы прилагаем все усилия для устранения последствий этой аварии и приносим свои извинения за причиненное беспокойство... В настоящее время мы работаем над установлением точной причины и деталей ситуации", - говорится в кратком заявлении компании.
Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9:07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.
По последним данным, 75 человек признаны погибшими, двое спасены. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров - 173 гражданина Южной Кореи и 2 тайца. Ведутся спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета. Ожидается, что большинство пассажиров, кроме двух спасенных, погибли.
Как сообщило минобороны Южной Кореи, около 180 военнослужащих, пожарных машин и машин скорой помощи были мобилизованы для ликвидации последствий катастрофы.
По данным пожарных, в качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей.