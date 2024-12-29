https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991960253.html

Компания Jeju Air, чей самолет разбился в Южной Корее, принесла извинения

Компания Jeju Air, чей самолет разбился в Южной Корее, принесла извинения - РИА Новости, 29.12.2024

Компания Jeju Air, чей самолет разбился в Южной Корее, принесла извинения

Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, извинилась и пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T07:18:00+03:00

2024-12-29T07:18:00+03:00

2024-12-29T11:05:00+03:00

в мире

южная корея

муан

бангкок

boeing 737-800

авиакатастрофа в муане

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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, извинилась и пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы, передает агентство Ренхап. "Мы прилагаем все усилия для устранения последствий этой аварии и приносим свои извинения за причиненное беспокойство... В настоящее время мы работаем над установлением точной причины и деталей ситуации", - говорится в кратком заявлении компании. Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9:07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. По последним данным, 75 человек признаны погибшими, двое спасены. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров - 173 гражданина Южной Кореи и 2 тайца. Ведутся спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета. Ожидается, что большинство пассажиров, кроме двух спасенных, погибли. Как сообщило минобороны Южной Кореи, около 180 военнослужащих, пожарных машин и машин скорой помощи были мобилизованы для ликвидации последствий катастрофы. По данным пожарных, в качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей.

https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991959202.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

южная корея

муан

бангкок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, муан, бангкок, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане