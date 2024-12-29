https://ria.ru/20241229/ataki-1992024645.html
При атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР пострадали пять человек
При атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР пострадали пять человек - РИА Новости, 29.12.2024
При атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР пострадали пять человек
Пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T22:36:00+03:00
2024-12-29T22:36:00+03:00
2024-12-29T22:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее украинские войска неоднократно сбрасывали взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку, а также выпускали по городу снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. "Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии… Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР добавил, что за сутки украинские войска совершили более 10 вооруженных атак на населенные пункты ДНР, в результате чего был поврежден объект гражданской инфраструктуры (складские помещения) в Никитовском районе Горловки и два легковых автомобиля в Центрально-Городском районе Горловки. Также во время тушения пожара в результате повторного сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск повреждена пожарная автоцистерна МЧС России. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241227/vpk-1991552767.html
https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html
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РИА Новости
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в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стирол
При атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР пострадали пять человек
Пушилин: 5 мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР