https://ria.ru/20241229/ataki-1992024645.html

При атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР пострадали пять человек

При атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР пострадали пять человек - РИА Новости, 29.12.2024

При атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР пострадали пять человек

Пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T22:36:00+03:00

2024-12-29T22:36:00+03:00

2024-12-29T22:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее украинские войска неоднократно сбрасывали взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку, а также выпускали по городу снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. "Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии… Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР добавил, что за сутки украинские войска совершили более 10 вооруженных атак на населенные пункты ДНР, в результате чего был поврежден объект гражданской инфраструктуры (складские помещения) в Никитовском районе Горловки и два легковых автомобиля в Центрально-Городском районе Горловки. Также во время тушения пожара в результате повторного сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск повреждена пожарная автоцистерна МЧС России. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241227/vpk-1991552767.html

https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол