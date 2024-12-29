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В США одной фразой описали Украину - РИА Новости, 29.12.2024
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12:23 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/at-1991980647.html
В США одной фразой описали Украину
В США одной фразой описали Украину - РИА Новости, 29.12.2024
В США одной фразой описали Украину
Украина стала самым коррумпированным государством в Европе, пишет American Thinker. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:23:00+03:00
2024-12-29T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Украина стала самым коррумпированным государством в Европе, пишет American Thinker."Теперь в Европе нет страны более коррумпированной, чем Украина", — говорится в материале.Обозреватель предупредил, что страна причинит США лишь одни финансовые проблемы, если ее правительство и дальше будет думать только о своем обогащении и не поддержит американские интересы.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в декабре заявляла, что украинская армия разваливается из-за коррумпированности военного командования и принимаемых им решений.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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в мире, украина, европа, сша, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Европа, США, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
В США одной фразой описали Украину

AT: Украина стала самой коррумпированной страной в Европе

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Украина стала самым коррумпированным государством в Европе, пишет American Thinker.
«
"Теперь в Европе нет страны более коррумпированной, чем Украина", — говорится в материале.
Обозреватель предупредил, что страна причинит США лишь одни финансовые проблемы, если ее правительство и дальше будет думать только о своем обогащении и не поддержит американские интересы.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в декабре заявляла, что украинская армия разваливается из-за коррумпированности военного командования и принимаемых им решений.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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