https://ria.ru/20241229/antibiotiki-1991948576.html
Генетик рассказал о последствиях приема антибиотиков
Генетик рассказал о последствиях приема антибиотиков - РИА Новости, 29.12.2024
Генетик рассказал о последствиях приема антибиотиков
Прием антибиотиков действует на микробов, обитающих в кишечнике человека, в результате отселектированные под воздействием лекарств бактерии могут начать... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T04:03:00+03:00
2024-12-29T04:03:00+03:00
2024-12-29T04:03:00+03:00
российская академия наук
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прием антибиотиков действует на микробов, обитающих в кишечнике человека, в результате отселектированные под воздействием лекарств бактерии могут начать выделять вещества, ухудшающие когнитивные свойства пациента, заявил РИА Новости заведующий отделом генетических основ биотехнологии, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова РАН Валерий Даниленко. "Во-первых, на сегодняшний день абсолютно очевидно, что микробиом кишечника человека достаточно эффективно оказывает влияние на его поведенческие, когнитивные свойства человека, в том числе, на способность к обучению", - сказал Даниленко. "Во-вторых, в течение последних лет накоплена хорошая доказательная база, что практически большинство не только антибиотиков, но и лекарств, которые мы принимаем долгое время, влияют на состав микробиома – в том числе на его штаммовое разнообразие. Селектируются штаммы, способные синтезировать те или иные вещества, в том числе токсические вещества, которые могут вести к развитию различных нездоровых зависимостей, вредным пищевым предпочтениям, ухудшению поведенческих свойств. Это не совсем случайно", - добавил ученый. Микробиом (совокупность всех бактерий) кишечника человека является одним из наиболее активно исследуемых микробных сообществ. Это связано с громадной сложностью его состава и изобилием его взаимодействий с организмом человека. Микробиота кишечника все чаще признается отдельным органом из-за ее влияния на физиологию и здоровье человека. Все чаще формулируются гипотезы о вовлеченности кишечной микробиоты в развитие различных заболеваний, в том числе психических, чему с каждым годом появляется все больше подтверждений.
https://ria.ru/20241203/klyukva-1602844768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российская академия наук, наука, здоровье - общество
Российская академия наук, Наука, Здоровье - Общество
Генетик рассказал о последствиях приема антибиотиков
Биолог Даниленко рассказал о влиянии антибиотиков на способность к обучению
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прием антибиотиков действует на микробов, обитающих в кишечнике человека, в результате отселектированные под воздействием лекарств бактерии могут начать выделять вещества, ухудшающие когнитивные свойства пациента, заявил РИА Новости заведующий отделом генетических основ биотехнологии, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова РАН Валерий Даниленко.
"Во-первых, на сегодняшний день абсолютно очевидно, что микробиом кишечника человека достаточно эффективно оказывает влияние на его поведенческие, когнитивные свойства человека, в том числе, на способность к обучению", - сказал Даниленко.
"Во-вторых, в течение последних лет накоплена хорошая доказательная база, что практически большинство не только антибиотиков, но и лекарств, которые мы принимаем долгое время, влияют на состав микробиома – в том числе на его штаммовое разнообразие. Селектируются штаммы, способные синтезировать те или иные вещества, в том числе токсические вещества, которые могут вести к развитию различных нездоровых зависимостей, вредным пищевым предпочтениям, ухудшению поведенческих свойств. Это не совсем случайно", - добавил ученый.
Микробиом (совокупность всех бактерий) кишечника человека является одним из наиболее активно исследуемых микробных сообществ. Это связано с громадной сложностью его состава и изобилием его взаимодействий с организмом человека. Микробиота кишечника все чаще признается отдельным органом из-за ее влияния на физиологию и здоровье человека. Все чаще формулируются гипотезы о вовлеченности кишечной микробиоты в развитие различных заболеваний, в том числе психических, чему с каждым годом появляется все больше подтверждений.