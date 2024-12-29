https://ria.ru/20241229/aliev-1991988727.html

Алиев прокомментировал авиакатастрофу у Актау

Алиев прокомментировал авиакатастрофу у Актау - РИА Новости, 29.12.2024

Алиев прокомментировал авиакатастрофу у Актау

Самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) не был сбит над территорией России специально, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T14:17:00+03:00

2024-12-29T14:17:00+03:00

2024-12-29T14:35:00+03:00

россия

ильхам алиев

в мире

крушение рейса баку — грозный

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БАКУ, 29 дек - РИА Новости. Самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) не был сбит над территорией России специально, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV."Самолет не был сбит над территорией России специально", - сказал глава государства.По его словам, тот факт, что фюзеляж (самолета, потерпевшего крушение - ред.) весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.

https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ильхам алиев, в мире, крушение рейса баку — грозный