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Алиев прокомментировал авиакатастрофу у Актау - РИА Новости, 29.12.2024
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14:17 29.12.2024 (обновлено: 14:35 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/aliev-1991988727.html
Алиев прокомментировал авиакатастрофу у Актау
Алиев прокомментировал авиакатастрофу у Актау - РИА Новости, 29.12.2024
Алиев прокомментировал авиакатастрофу у Актау
Самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) не был сбит над территорией России специально, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T14:17:00+03:00
2024-12-29T14:35:00+03:00
россия
ильхам алиев
в мире
крушение рейса баку — грозный
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БАКУ, 29 дек - РИА Новости. Самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) не был сбит над территорией России специально, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV."Самолет не был сбит над территорией России специально", - сказал глава государства.По его словам, тот факт, что фюзеляж (самолета, потерпевшего крушение - ред.) весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.
https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html
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россия, ильхам алиев, в мире, крушение рейса баку — грозный
Россия, Ильхам Алиев, В мире, Крушение рейса Баку — Грозный
Алиев прокомментировал авиакатастрофу у Актау

Алиев: разбившийся близ Актау самолет не был сбит над Россией специально

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Крушение самолета в Актау
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БАКУ, 29 дек - РИА Новости. Самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) не был сбит над территорией России специально, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV.
"Самолет не был сбит над территорией России специально", - сказал глава государства.
По его словам, тот факт, что фюзеляж (самолета, потерпевшего крушение - ред.) весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
СМИ назвали основные версии крушения самолета в Южной Корее
12:25
 
РоссияИльхам АлиевВ миреКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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