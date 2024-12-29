https://ria.ru/20241229/aliev-1991988727.html
Алиев прокомментировал авиакатастрофу у Актау
Алиев прокомментировал авиакатастрофу у Актау - РИА Новости, 29.12.2024
Алиев прокомментировал авиакатастрофу у Актау
Самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) не был сбит над территорией России специально, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T14:17:00+03:00
2024-12-29T14:17:00+03:00
2024-12-29T14:35:00+03:00
россия
ильхам алиев
в мире
крушение рейса баку — грозный
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БАКУ, 29 дек - РИА Новости. Самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) не был сбит над территорией России специально, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV."Самолет не был сбит над территорией России специально", - сказал глава государства.По его словам, тот факт, что фюзеляж (самолета, потерпевшего крушение - ред.) весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.
https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ильхам алиев, в мире, крушение рейса баку — грозный
Россия, Ильхам Алиев, В мире, Крушение рейса Баку — Грозный
Алиев прокомментировал авиакатастрофу у Актау
Алиев: разбившийся близ Актау самолет не был сбит над Россией специально