https://ria.ru/20241229/akula-1991999174.html
При нападении акулы в Египте россияне не пострадали, сообщил генконсул
При нападении акулы в Египте россияне не пострадали, сообщил генконсул - РИА Новости, 29.12.2024
При нападении акулы в Египте россияне не пострадали, сообщил генконсул
Граждане России, по имеющимся данным, не пострадали при нападении акулы в Красном море около побережья египетского курортного города Марса Алам, погибший и... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T16:07:00+03:00
2024-12-29T16:07:00+03:00
2024-12-29T16:17:00+03:00
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КАИР, 29 дек - РИА Новости. Граждане России, по имеющимся данным, не пострадали при нападении акулы в Красном море около побережья египетского курортного города Марса Алам, погибший и пострадавший - итальянцы, заявил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев."По имеющимся данным, россияне не пострадали. По информации, которой располагает генконсульство, погибший и пострадавший - граждане Италии", - сообщил Воропаев.Ранее министерство окружающей среды Египта сообщило, что один турист погиб, другой пострадал в результате нападения акулы у побережья Марса-Алама. По данным министерства, инцидент произошел за пределами зоны для плавания.
https://rsport.ria.ru/20241123/hamilton-1850612093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, италия, россия, красное море
Туризм, Египет, Италия, Россия, Красное море
При нападении акулы в Египте россияне не пострадали, сообщил генконсул
Генконсул РФ в Хургаде: россияне не пострадали при нападении акулы в Марса-Аламе