https://ria.ru/20241229/akula-1991999174.html

При нападении акулы в Египте россияне не пострадали, сообщил генконсул

При нападении акулы в Египте россияне не пострадали, сообщил генконсул - РИА Новости, 29.12.2024

При нападении акулы в Египте россияне не пострадали, сообщил генконсул

Граждане России, по имеющимся данным, не пострадали при нападении акулы в Красном море около побережья египетского курортного города Марса Алам, погибший и... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T16:07:00+03:00

2024-12-29T16:07:00+03:00

2024-12-29T16:17:00+03:00

туризм

египет

италия

россия

красное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152790/44/1527904414_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_22ebb7e1a61dea7b82d818c1ca5b7b01.jpg

КАИР, 29 дек - РИА Новости. Граждане России, по имеющимся данным, не пострадали при нападении акулы в Красном море около побережья египетского курортного города Марса Алам, погибший и пострадавший - итальянцы, заявил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев."По имеющимся данным, россияне не пострадали. По информации, которой располагает генконсульство, погибший и пострадавший - граждане Италии", - сообщил Воропаев.Ранее министерство окружающей среды Египта сообщило, что один турист погиб, другой пострадал в результате нападения акулы у побережья Марса-Алама. По данным министерства, инцидент произошел за пределами зоны для плавания.

https://rsport.ria.ru/20241123/hamilton-1850612093.html

египет

италия

россия

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

египет, италия, россия, красное море