На египетском курорте акула напала на туристов, один человек погиб
На египетском курорте Марса-Алам при нападении акулы погиб турист
© iStock.com / Philip ThurstonБелая акула
© iStock.com / Philip Thurston
Белая акула. Архивное фото
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КАИР, 29 дек — РИА Новости. При атаке акулы в Красном море у побережья курортного города Марса-Алам погиб турист, сообщило Министерство окружающей среды Египта.
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"Поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб", — говорится в заявлении.
Отмечается, что инцидент произошел за пределами зоны для плавания.
Генконсул в Хургаде сообщил РИА Новости, что россияне не пострадали при нападении акулы. Погибший и пострадавший — граждане Италии.
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В июне 2023 года тигровая акула напала в Хургаде на российского гражданина, мужчина погиб. Позже СМИ сообщили, что напавшая на россиянина акула была забальзамирована специалистами местного института для последующего выставления в музее в качестве экспоната.
В середине сентября Министерство окружающей среды Египта сообщило, что египтянка пострадала в результате нападения акулы у побережья курортного города Дахаб на Синайском полуострове.