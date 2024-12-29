https://ria.ru/20241229/akula-1991996473.html

На египетском курорте акула напала на туристов, один человек погиб

На египетском курорте акула напала на туристов, один человек погиб - РИА Новости, 29.12.2024

На египетском курорте акула напала на туристов, один человек погиб

При атаке акулы в Красном море у побережья курортного города Марса-Алам погиб турист, сообщило Министерство окружающей среды Египта. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:38:00+03:00

2024-12-29T15:38:00+03:00

2024-12-29T16:21:00+03:00

новости - туризм

египет

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КАИР, 29 дек — РИА Новости. При атаке акулы в Красном море у побережья курортного города Марса-Алам погиб турист, сообщило Министерство окружающей среды Египта."Поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб", — говорится в заявлении.Отмечается, что инцидент произошел за пределами зоны для плавания. Генконсул в Хургаде сообщил РИА Новости, что россияне не пострадали при нападении акулы. Погибший и пострадавший — граждане Италии. В июне 2023 года тигровая акула напала в Хургаде на российского гражданина, мужчина погиб. Позже СМИ сообщили, что напавшая на россиянина акула была забальзамирована специалистами местного института для последующего выставления в музее в качестве экспоната.В середине сентября Министерство окружающей среды Египта сообщило, что египтянка пострадала в результате нападения акулы у побережья курортного города Дахаб на Синайском полуострове.

https://ria.ru/20241007/akula-1976829940.html

https://rsport.ria.ru/20241123/hamilton-1850612093.html

египет

красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, египет, красное море