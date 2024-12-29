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На египетском курорте акула напала на туристов, один человек погиб - РИА Новости, 29.12.2024
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Туризм
 
15:38 29.12.2024 (обновлено: 16:21 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/akula-1991996473.html
На египетском курорте акула напала на туристов, один человек погиб
На египетском курорте акула напала на туристов, один человек погиб - РИА Новости, 29.12.2024
На египетском курорте акула напала на туристов, один человек погиб
При атаке акулы в Красном море у побережья курортного города Марса-Алам погиб турист, сообщило Министерство окружающей среды Египта. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:38:00+03:00
2024-12-29T16:21:00+03:00
новости - туризм
египет
красное море
туризм
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КАИР, 29 дек — РИА Новости. При атаке акулы в Красном море у побережья курортного города Марса-Алам погиб турист, сообщило Министерство окружающей среды Египта.&quot;Поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что инцидент произошел за пределами зоны для плавания. Генконсул в Хургаде сообщил РИА Новости, что россияне не пострадали при нападении акулы. Погибший и пострадавший — граждане Италии. В июне 2023 года тигровая акула напала в Хургаде на российского гражданина, мужчина погиб. Позже СМИ сообщили, что напавшая на россиянина акула была забальзамирована специалистами местного института для последующего выставления в музее в качестве экспоната.В середине сентября Министерство окружающей среды Египта сообщило, что египтянка пострадала в результате нападения акулы у побережья курортного города Дахаб на Синайском полуострове.
https://ria.ru/20241007/akula-1976829940.html
https://rsport.ria.ru/20241123/hamilton-1850612093.html
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новости - туризм, египет, красное море
Новости - Туризм, Египет, Красное море, Туризм
На египетском курорте акула напала на туристов, один человек погиб

На египетском курорте Марса-Алам при нападении акулы погиб турист

© iStock.com / Philip ThurstonБелая акула
Белая акула - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© iStock.com / Philip Thurston
Белая акула. Архивное фото
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КАИР, 29 дек — РИА Новости. При атаке акулы в Красном море у побережья курортного города Марса-Алам погиб турист, сообщило Министерство окружающей среды Египта.
«

"Поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб", — говорится в заявлении.

Отмечается, что инцидент произошел за пределами зоны для плавания.
Генконсул в Хургаде сообщил РИА Новости, что россияне не пострадали при нападении акулы. Погибший и пострадавший — граждане Италии.
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В июне 2023 года тигровая акула напала в Хургаде на российского гражданина, мужчина погиб. Позже СМИ сообщили, что напавшая на россиянина акула была забальзамирована специалистами местного института для последующего выставления в музее в качестве экспоната.
В середине сентября Министерство окружающей среды Египта сообщило, что египтянка пострадала в результате нападения акулы у побережья курортного города Дахаб на Синайском полуострове.
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