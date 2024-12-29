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Умерла актриса из "Интернов" и "Новогодней сказки"

Умерла актриса из "Интернов" и "Новогодней сказки" - РИА Новости, 30.12.2024

Умерла актриса из "Интернов" и "Новогодней сказки"

Советская и российская актриса театра, кино и сериалов, артистка озвучания и дубляжа Надежда Подъяпольская умерла 28 декабря, сообщила пресс-служба Московского... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-29T21:35:00+03:00

2024-12-29T21:35:00+03:00

2024-12-30T00:54:00+03:00

культура

кино и сериалы

театр

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Советская и российская актриса театра, кино и сериалов, артистка озвучания и дубляжа Надежда Подъяпольская умерла 28 декабря, сообщила пресс-служба Московского ТЮЗа.Актриса скончалась на 83-м году жизни. Причина смерти не уточняется.Прощание с актрисой состоится 31 декабря в крематории Николо-Архангельского кладбища.Надежда Подъяпольская родилась в 1941 году, окончила Драматическую студию при Центральном детском театре и служила в Московском ТЮЗе. В фильмографии актрисы насчитывается свыше 120 проектов, вклюая "Глухарь", "Пятницкий", "Кухня", "Интерны" и другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кино и сериалы, театр