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Умерла актриса из "Интернов" и "Новогодней сказки"
Умерла актриса из "Интернов" и "Новогодней сказки" - РИА Новости, 30.12.2024
Умерла актриса из "Интернов" и "Новогодней сказки"
Советская и российская актриса театра, кино и сериалов, артистка озвучания и дубляжа Надежда Подъяпольская умерла 28 декабря, сообщила пресс-служба Московского... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-29T21:35:00+03:00
2024-12-29T21:35:00+03:00
2024-12-30T00:54:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Советская и российская актриса театра, кино и сериалов, артистка озвучания и дубляжа Надежда Подъяпольская умерла 28 декабря, сообщила пресс-служба Московского ТЮЗа.Актриса скончалась на 83-м году жизни. Причина смерти не уточняется.Прощание с актрисой состоится 31 декабря в крематории Николо-Архангельского кладбища.Надежда Подъяпольская родилась в 1941 году, окончила Драматическую студию при Центральном детском театре и служила в Московском ТЮЗе. В фильмографии актрисы насчитывается свыше 120 проектов, вклюая "Глухарь", "Пятницкий", "Кухня", "Интерны" и другие.
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кино и сериалы, театр
Культура, Кино и сериалы, Театр
Умерла актриса из "Интернов" и "Новогодней сказки"
Умерла актриса Надежда Подъяпольская, известная ролями в "Интернах" и "Глухаре"
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости
. Советская и российская актриса театра, кино и сериалов, артистка озвучания и дубляжа Надежда Подъяпольская умерла 28 декабря, сообщила пресс-служба
Московского ТЮЗа.
Актриса скончалась на 83-м году жизни. Причина смерти не уточняется.
Прощание с актрисой состоится 31 декабря в крематории Николо-Архангельского кладбища.
Надежда Подъяпольская родилась в 1941 году, окончила Драматическую студию при Центральном детском театре и служила в Московском ТЮЗе.
В фильмографии актрисы насчитывается свыше 120 проектов, вклюая "Глухарь", "Пятницкий", "Кухня", "Интерны" и другие.