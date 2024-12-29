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Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана авиакатастрофу в Актау - РИА Новости, 29.12.2024
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11:09 29.12.2024 (обновлено: 11:27 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/aktau-1991976157.html
Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана авиакатастрофу в Актау
Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана авиакатастрофу в Актау - РИА Новости, 29.12.2024
Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана авиакатастрофу в Актау
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с Генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым, сообщил СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T11:09:00+03:00
2024-12-29T11:27:00+03:00
азербайджан
актау
россия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
крушение рейса баку — грозный
александр бастрыкин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с Генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым, сообщил СК РФ в Telegram-канале."Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел телефонный разговор с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Камраном Байрамом оглы Алиевым", - говорится ведомства.Сообщается, что главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в районе города Актау Республики Казахстан. Уточняется, что речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджанской Республики и Республики Казахстан.Кроме того, председатель СК РФ заверил генпрокурора Азербайджана, что к расследованию авиакатастрофы в Актау привлечены опытные сотрудники центрального аппарата СК. Также он отметил, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.В ходе разговора Бастрыкин и Алиев определили задачи совместного расследования крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", а также выразили готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству.
https://ria.ru/20241228/aktau-1991934011.html
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азербайджан, актау, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, крушение рейса баку — грозный, александр бастрыкин
Азербайджан, Актау, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Крушение рейса Баку — Грозный, Александр Бастрыкин
Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана авиакатастрофу в Актау

Бастрыкин: к расследованию авиакатастрофы в Актау привлечены опытные сотрудники

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Крушение самолета в Актау
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с Генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
"Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел телефонный разговор с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Камраном Байрамом оглы Алиевым", - говорится ведомства.
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Сообщается, что главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в районе города Актау Республики Казахстан. Уточняется, что речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджанской Республики и Республики Казахстан.
Кроме того, председатель СК РФ заверил генпрокурора Азербайджана, что к расследованию авиакатастрофы в Актау привлечены опытные сотрудники центрального аппарата СК. Также он отметил, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.
В ходе разговора Бастрыкин и Алиев определили задачи совместного расследования крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", а также выразили готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству.
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АзербайджанАктауРоссияСледственный комитет России (СК РФ)В миреКрушение рейса Баку — ГрозныйАлександр Бастрыкин
 
 
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