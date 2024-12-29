Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана авиакатастрофу в Актау
Бастрыкин: к расследованию авиакатастрофы в Актау привлечены опытные сотрудники
Крушение самолета в Актау
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с Генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
"Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел телефонный разговор с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Камраном Байрамом оглы Алиевым", - говорится ведомства.
Сообщается, что главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в районе города Актау Республики Казахстан. Уточняется, что речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджанской Республики и Республики Казахстан.
Кроме того, председатель СК РФ заверил генпрокурора Азербайджана, что к расследованию авиакатастрофы в Актау привлечены опытные сотрудники центрального аппарата СК. Также он отметил, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.
В ходе разговора Бастрыкин и Алиев определили задачи совместного расследования крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", а также выразили готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству.
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