https://ria.ru/20241229/aktau-1991976157.html

Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана авиакатастрофу в Актау

Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана авиакатастрофу в Актау - РИА Новости, 29.12.2024

Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана авиакатастрофу в Актау

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с Генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым, сообщил СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T11:09:00+03:00

2024-12-29T11:09:00+03:00

2024-12-29T11:27:00+03:00

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крушение рейса баку — грозный

александр бастрыкин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с Генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым, сообщил СК РФ в Telegram-канале."Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел телефонный разговор с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Камраном Байрамом оглы Алиевым", - говорится ведомства.Сообщается, что главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в районе города Актау Республики Казахстан. Уточняется, что речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджанской Республики и Республики Казахстан.Кроме того, председатель СК РФ заверил генпрокурора Азербайджана, что к расследованию авиакатастрофы в Актау привлечены опытные сотрудники центрального аппарата СК. Также он отметил, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.В ходе разговора Бастрыкин и Алиев определили задачи совместного расследования крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", а также выразили готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству.

https://ria.ru/20241228/aktau-1991934011.html

https://ria.ru/20241227/pvo-1991755426.html

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Варвара Скокшина

азербайджан, актау, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, крушение рейса баку — грозный, александр бастрыкин