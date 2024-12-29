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Задержанный ФСБ украинский агент признался в госизмене

Задержанный ФСБ украинский агент признался в госизмене - РИА Новости, 29.12.2024

Задержанный ФСБ украинский агент признался в госизмене

Задержанный ФСБ агент признал, что летом 2024 года передал военной разведке Украины данные о нефтебазах в Подмосковье, видео с его словами обнародовала... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T10:20:00+03:00

2024-12-29T10:20:00+03:00

2024-12-29T12:17:00+03:00

московская область (подмосковье)

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Задержанный ФСБ агент признал, что летом 2024 года передал военной разведке Украины данные о нефтебазах в Подмосковье, видео с его словами обнародовала российская спецслужба. "В мае этого года получил задание от украинской военной разведки на собирание информации о нефтебазах, находящихся на территории Московской области. 30 июня этого года я собрал и передал информацию украинской военной разведке о нефтебазах для использования против безопасности Российской Федерации", - сказал задержанный. Он также признал, что тем самым совершил госизмену.

московская область (подмосковье)

украина

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Задержание агента, собиравшего сведения о нефтебазах для военной разведки Украины Задержанный агент признал, что в мае 2024 г получил от военной разведки Украины задание собирать сведения о нефтебазах в Подмосковье, следует из видео ФСБ. 2024-12-29T10:20 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, видео