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Задержанный ФСБ украинский агент признался в госизмене
Задержанный ФСБ украинский агент признался в госизмене - РИА Новости, 29.12.2024
Задержанный ФСБ украинский агент признался в госизмене
Задержанный ФСБ агент признал, что летом 2024 года передал военной разведке Украины данные о нефтебазах в Подмосковье, видео с его словами обнародовала... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T10:20:00+03:00
2024-12-29T10:20:00+03:00
2024-12-29T12:17:00+03:00
московская область (подмосковье)
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Задержанный ФСБ агент признал, что летом 2024 года передал военной разведке Украины данные о нефтебазах в Подмосковье, видео с его словами обнародовала российская спецслужба. "В мае этого года получил задание от украинской военной разведки на собирание информации о нефтебазах, находящихся на территории Московской области. 30 июня этого года я собрал и передал информацию украинской военной разведке о нефтебазах для использования против безопасности Российской Федерации", - сказал задержанный. Он также признал, что тем самым совершил госизмену.
московская область (подмосковье)
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Задержание агента, собиравшего сведения о нефтебазах для военной разведки Украины
Задержанный агент признал, что в мае 2024 г получил от военной разведки Украины задание собирать сведения о нефтебазах в Подмосковье, следует из видео ФСБ.
2024-12-29T10:20
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, видео
Московская область (Подмосковье), Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный ФСБ украинский агент признался в госизмене
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