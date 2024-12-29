https://ria.ru/20241229/afrika-1991981259.html

Яковенко оценил роль СССР в процессе деколонизации Африки

Яковенко оценил роль СССР в процессе деколонизации Африки - РИА Новости, 29.12.2024

Яковенко оценил роль СССР в процессе деколонизации Африки

Слово "справедливость" является ключевым в дискурсе африканского развития, в этом контексте востребована историческая роль СССР в процессе деколонизации на... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T12:31:00+03:00

2024-12-29T12:31:00+03:00

2024-12-29T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Слово "справедливость" является ключевым в дискурсе африканского развития, в этом контексте востребована историческая роль СССР в процессе деколонизации на Африканском континенте, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. "Слово "справедливость" является ключевым в дискурсе африканского развития, отражая в том числе значение утверждения цивилизационной идентичности Африки во всей системе международных отношений, включая систему ООН и проблематику ее реформирования, включая Совет Безопасности", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он отметил, что в этом контексте востребована историческая роль СССР в процессе деколонизации на Африканском континенте, как, собственно, и отсутствие у Российской империи колониального прошлого, что контрастирует практически со всеми западными странами. Яковенко добавил, что "возвращение в Африку" для России безусловно находится на низком старте. "Но уже запущен формат саммитов Россия-Африка, который медленно, но верно, позволяет раскрыть и реализовать потенциал многопланового торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Пока в большей мере в принципиальном плане Россия становится референциальной точкой опоры для континента в том, что все чаще звучит, как "битва за Африку", за ее ресурсы", - заключил Яковенко.

https://ria.ru/20241229/yaponiya-1991969655.html

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в мире, ссср, россия, африка, александр яковенко, оон