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Яковенко оценил роль СССР в процессе деколонизации Африки
Яковенко оценил роль СССР в процессе деколонизации Африки - РИА Новости, 29.12.2024
Яковенко оценил роль СССР в процессе деколонизации Африки
Слово "справедливость" является ключевым в дискурсе африканского развития, в этом контексте востребована историческая роль СССР в процессе деколонизации на... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:31:00+03:00
2024-12-29T12:31:00+03:00
2024-12-29T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Слово "справедливость" является ключевым в дискурсе африканского развития, в этом контексте востребована историческая роль СССР в процессе деколонизации на Африканском континенте, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. "Слово "справедливость" является ключевым в дискурсе африканского развития, отражая в том числе значение утверждения цивилизационной идентичности Африки во всей системе международных отношений, включая систему ООН и проблематику ее реформирования, включая Совет Безопасности", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он отметил, что в этом контексте востребована историческая роль СССР в процессе деколонизации на Африканском континенте, как, собственно, и отсутствие у Российской империи колониального прошлого, что контрастирует практически со всеми западными странами. Яковенко добавил, что "возвращение в Африку" для России безусловно находится на низком старте. "Но уже запущен формат саммитов Россия-Африка, который медленно, но верно, позволяет раскрыть и реализовать потенциал многопланового торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Пока в большей мере в принципиальном плане Россия становится референциальной точкой опоры для континента в том, что все чаще звучит, как "битва за Африку", за ее ресурсы", - заключил Яковенко.
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в мире, ссср, россия, африка, александр яковенко, оон
В мире, СССР, Россия, Африка, Александр Яковенко, ООН
Яковенко оценил роль СССР в процессе деколонизации Африки
Яковенко назвал слово "справедливость" ключевым в дискурсе африканского развития