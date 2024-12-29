https://ria.ru/20241229/afganistan-1992009367.html

В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин

В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин - РИА Новости, 29.12.2024

В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин

Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Хайбатулла Ахундзада своим указом регламентировал проектирование и строительство окон и форточек, чтобы из... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T18:10:00+03:00

2024-12-29T18:10:00+03:00

2024-12-29T19:13:00+03:00

в мире

хайбатулла ахундзада

афганистан

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Хайбатулла Ахундзада своим указом регламентировал проектирование и строительство окон и форточек, чтобы из них не были видны как стоящие, так и сидящие женщины, сообщил портал Tolo news в своем Telegram-канале. Так, окна должны размещаться таким образом, чтобы из соседних домов не было видно женщин в то время, когда они готовят или отдыхают сидя.Документ состоит из пяти пунктов. Отмечается, что если кто-то хочет построить здание рядом с другим, то он не может располагать окна в сторону кухни соседа, его колодца или тех мест, где обычно сидят женщины. Если это условие не соблюдается, то тогда необходимо установить перед таким окном стену высотой в человеческий рост или другим образом не допустить "ущерба для соседа". Пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед опубликовал текст указа в воскресенье в соцсети X. В начале декабря верховный лидер запретил девушкам посещение высших и средних медицинских учебных заведений, сообщал местный новостной портал. До этого, несмотря на закрытие университетов и школ для девочек, они продолжали учиться в ряде медицинских заведений, обучаясь профессиям акушера, фармацевта, лаборанта, физиотерапевта, дерматолога, а также сестринскому делу и протезированию зубов.

https://ria.ru/20241020/dorogi-1979006434.html

https://ria.ru/20241204/afgan-1987316092.html

афганистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хайбатулла ахундзада, афганистан