https://ria.ru/20241229/afganistan-1992009367.html
В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин
В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин - РИА Новости, 29.12.2024
В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин
Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Хайбатулла Ахундзада своим указом регламентировал проектирование и строительство окон и форточек, чтобы из... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T18:10:00+03:00
2024-12-29T18:10:00+03:00
2024-12-29T19:13:00+03:00
в мире
хайбатулла ахундзада
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Хайбатулла Ахундзада своим указом регламентировал проектирование и строительство окон и форточек, чтобы из них не были видны как стоящие, так и сидящие женщины, сообщил портал Tolo news в своем Telegram-канале. Так, окна должны размещаться таким образом, чтобы из соседних домов не было видно женщин в то время, когда они готовят или отдыхают сидя.Документ состоит из пяти пунктов. Отмечается, что если кто-то хочет построить здание рядом с другим, то он не может располагать окна в сторону кухни соседа, его колодца или тех мест, где обычно сидят женщины. Если это условие не соблюдается, то тогда необходимо установить перед таким окном стену высотой в человеческий рост или другим образом не допустить "ущерба для соседа". Пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед опубликовал текст указа в воскресенье в соцсети X. В начале декабря верховный лидер запретил девушкам посещение высших и средних медицинских учебных заведений, сообщал местный новостной портал. До этого, несмотря на закрытие университетов и школ для девочек, они продолжали учиться в ряде медицинских заведений, обучаясь профессиям акушера, фармацевта, лаборанта, физиотерапевта, дерматолога, а также сестринскому делу и протезированию зубов.
https://ria.ru/20241020/dorogi-1979006434.html
https://ria.ru/20241204/afgan-1987316092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хайбатулла ахундзада, афганистан
В мире, Хайбатулла Ахундзада, Афганистан
В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин
Tolo news: в Афганистане будут строить дома так, чтобы в окнах не видели женщин
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА
) Хайбатулла Ахундзада своим указом регламентировал проектирование и строительство окон и форточек, чтобы из них не были видны как стоящие, так и сидящие женщины, сообщил портал Tolo news в своем Telegram-канале
.
Так, окна должны размещаться таким образом, чтобы из соседних домов не было видно женщин в то время, когда они готовят или отдыхают сидя.
Документ состоит из пяти пунктов. Отмечается, что если кто-то хочет построить здание рядом с другим, то он не может располагать окна в сторону кухни соседа, его колодца или тех мест, где обычно сидят женщины.
Если это условие не соблюдается, то тогда необходимо установить перед таким окном стену высотой в человеческий рост или другим образом не допустить "ущерба для соседа".
Пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед опубликовал текст указа в воскресенье в соцсети X.
В начале декабря верховный лидер запретил девушкам посещение высших и средних медицинских учебных заведений, сообщал местный новостной портал.
До этого, несмотря на закрытие университетов и школ для девочек, они продолжали учиться в ряде медицинских заведений, обучаясь профессиям акушера, фармацевта, лаборанта, физиотерапевта, дерматолога, а также сестринскому делу и протезированию зубов.