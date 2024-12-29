Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 29.12.2024 (обновлено: 19:13 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/afganistan-1992009367.html
В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин
В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин - РИА Новости, 29.12.2024
В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин
Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Хайбатулла Ахундзада своим указом регламентировал проектирование и строительство окон и форточек, чтобы из... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T18:10:00+03:00
2024-12-29T19:13:00+03:00
в мире
хайбатулла ахундзада
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_0:177:2928:1824_1920x0_80_0_0_287d38f26dc711178605c00691cce1af.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Хайбатулла Ахундзада своим указом регламентировал проектирование и строительство окон и форточек, чтобы из них не были видны как стоящие, так и сидящие женщины, сообщил портал Tolo news в своем Telegram-канале. Так, окна должны размещаться таким образом, чтобы из соседних домов не было видно женщин в то время, когда они готовят или отдыхают сидя.Документ состоит из пяти пунктов. Отмечается, что если кто-то хочет построить здание рядом с другим, то он не может располагать окна в сторону кухни соседа, его колодца или тех мест, где обычно сидят женщины. Если это условие не соблюдается, то тогда необходимо установить перед таким окном стену высотой в человеческий рост или другим образом не допустить "ущерба для соседа". Пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед опубликовал текст указа в воскресенье в соцсети X. В начале декабря верховный лидер запретил девушкам посещение высших и средних медицинских учебных заведений, сообщал местный новостной портал. До этого, несмотря на закрытие университетов и школ для девочек, они продолжали учиться в ряде медицинских заведений, обучаясь профессиям акушера, фармацевта, лаборанта, физиотерапевта, дерматолога, а также сестринскому делу и протезированию зубов.
https://ria.ru/20241020/dorogi-1979006434.html
https://ria.ru/20241204/afgan-1987316092.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_131:0:2798:2000_1920x0_80_0_0_67dd634469192286a0c621cacabb2e22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хайбатулла ахундзада, афганистан
В мире, Хайбатулла Ахундзада, Афганистан
В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин

Tolo news: в Афганистане будут строить дома так, чтобы в окнах не видели женщин

© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкВид города Кабул
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в медиабанк
Вид города Кабул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Хайбатулла Ахундзада своим указом регламентировал проектирование и строительство окон и форточек, чтобы из них не были видны как стоящие, так и сидящие женщины, сообщил портал Tolo news в своем Telegram-канале.
Так, окна должны размещаться таким образом, чтобы из соседних домов не было видно женщин в то время, когда они готовят или отдыхают сидя.
Кабул - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Власти Афганистана решили присвоить новым дорогам "правильные" названия
20 октября, 18:36
Документ состоит из пяти пунктов. Отмечается, что если кто-то хочет построить здание рядом с другим, то он не может располагать окна в сторону кухни соседа, его колодца или тех мест, где обычно сидят женщины.
Если это условие не соблюдается, то тогда необходимо установить перед таким окном стену высотой в человеческий рост или другим образом не допустить "ущерба для соседа".
Пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед опубликовал текст указа в воскресенье в соцсети X.
В начале декабря верховный лидер запретил девушкам посещение высших и средних медицинских учебных заведений, сообщал местный новостной портал.
До этого, несмотря на закрытие университетов и школ для девочек, они продолжали учиться в ряде медицинских заведений, обучаясь профессиям акушера, фармацевта, лаборанта, физиотерапевта, дерматолога, а также сестринскому делу и протезированию зубов.
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
ЕС раскритиковал новое решение афганских властей в отношении девушек
4 декабря, 14:05
 
В миреХайбатулла АхундзадаАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала