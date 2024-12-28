https://ria.ru/20241228/zoloto-1991792745.html

Житель Магаданской области прятал незаконно добытое золото на свалке

Житель Магаданской области прятал незаконно добытое золото на свалке - РИА Новости, 28.12.2024

Житель Магаданской области прятал незаконно добытое золото на свалке

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Магаданской области, который несколько месяцев прятал на свалке три килограмма незаконно... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T08:37:00+03:00

2024-12-28T08:37:00+03:00

2024-12-28T08:37:00+03:00

происшествия

магаданская область

сусуман

россия

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МАГАДАН, 28 дек — РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Магаданской области, который несколько месяцев прятал на свалке три килограмма незаконно добытого золота, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. "По версии следствия, в июне 2022 года в городе Сусумане Магаданской области обвиняемый получил шесть нестандартных слитков сплава золота и серебра общей массой более 3 килограммов стоимостью свыше 21,2 миллиона рублей и сокрыл на территории Межпоселенческого полигона ТКО. Спустя несколько месяцев он достал драгоценный металл из тайника и привез в окружной центр, где был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов, золотосеребряные слитки изъяты из нелегального оборота", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчину обвиняют в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере. Уголовное дело расследовано УФСБ России по Магаданской области.

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магаданская область

сусуман

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магаданская область, сусуман, россия