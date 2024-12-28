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Житель Магаданской области прятал незаконно добытое золото на свалке - РИА Новости, 28.12.2024
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08:37 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/zoloto-1991792745.html
Житель Магаданской области прятал незаконно добытое золото на свалке
Житель Магаданской области прятал незаконно добытое золото на свалке - РИА Новости, 28.12.2024
Житель Магаданской области прятал незаконно добытое золото на свалке
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Магаданской области, который несколько месяцев прятал на свалке три килограмма незаконно... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:37:00+03:00
2024-12-28T08:37:00+03:00
происшествия
магаданская область
сусуман
россия
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МАГАДАН, 28 дек — РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Магаданской области, который несколько месяцев прятал на свалке три килограмма незаконно добытого золота, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. "По версии следствия, в июне 2022 года в городе Сусумане Магаданской области обвиняемый получил шесть нестандартных слитков сплава золота и серебра общей массой более 3 килограммов стоимостью свыше 21,2 миллиона рублей и сокрыл на территории Межпоселенческого полигона ТКО. Спустя несколько месяцев он достал драгоценный металл из тайника и привез в окружной центр, где был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов, золотосеребряные слитки изъяты из нелегального оборота", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчину обвиняют в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере. Уголовное дело расследовано УФСБ России по Магаданской области.
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происшествия, магаданская область, сусуман, россия
Происшествия, Магаданская область, Сусуман, Россия
Житель Магаданской области прятал незаконно добытое золото на свалке

Житель Колымы несколько месяцев прятал 3 кг незаконно добытого золота на свалке

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МАГАДАН, 28 дек — РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Магаданской области, который несколько месяцев прятал на свалке три килограмма незаконно добытого золота, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
"По версии следствия, в июне 2022 года в городе Сусумане Магаданской области обвиняемый получил шесть нестандартных слитков сплава золота и серебра общей массой более 3 килограммов стоимостью свыше 21,2 миллиона рублей и сокрыл на территории Межпоселенческого полигона ТКО. Спустя несколько месяцев он достал драгоценный металл из тайника и привез в окружной центр, где был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов, золотосеребряные слитки изъяты из нелегального оборота", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчину обвиняют в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере. Уголовное дело расследовано УФСБ России по Магаданской области.
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