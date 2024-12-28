https://ria.ru/20241228/zhurova-1991888197.html

В Госдуме объяснили назначения участников "Времени героев" на важные посты

В Госдуме объяснили назначения участников "Времени героев" на важные посты - РИА Новости, 28.12.2024

В Госдуме объяснили назначения участников "Времени героев" на важные посты

Участников программы "Время героев" назначают на ответственные посты из-за их смелости, ответственности и понимания ценности жизни, зачастую они чувствуют то,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T16:32:00+03:00

2024-12-28T16:32:00+03:00

2024-12-28T16:32:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Участников программы "Время героев" назначают на ответственные посты из-за их смелости, ответственности и понимания ценности жизни, зачастую они чувствуют то, чего не чувствуют "забронзовелые" чиновники, сообщила РИА Новости член общественного совета "Время героев", депутат Госдумы Светлана Журова. Участник программы "Время героев" Александр Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области, сообщалось ранее в Telegram-канале программы. "Они смелые, справедливые, они за честность, они за правду, это очень важно сейчас. Это те компетенции, которые нужны сейчас. Они, конечно, ничего не боятся, и понятно, что ребята чувствуют тонко то, что, возможно, "забронзовелые" чиновники где-то иногда что-то не чувствуют. А эти ребята все прожили на себе, и они понимают цену жизни и победы", - сказала она. Депутат добавила, что было видно, какими ребята были в начале обучения, а какие стали после практики. "Как раз после практики начались назначения, потому что руководители, к которым они попадали на практику или кто их рекомендовал туда, куда они хотели. Было так, что попал на одно место, а видишь себя в другом. У кого они проходили практику, они рекомендовали их другим руководителям. И видите, какие сразу должности они начинают занимать, потому что ребята уже, получив свое признание, которое они по программе получали, может быть, не совсем достаточно, потому что у них нет опыта государственной службы, у них есть опыт боевой, есть другой опыт, в других местах кто работал. Но здесь ребята, боевой подвиг - это ясно, они командовали своими бойцами, в целом ребята очень хорошие, и эти назначения не просто так", - объяснила парламентарий. Журова добавила, что не все из них идут на государственную службу, кто-то останется в министерстве обороны. "Каждый, конечно, ещё высказывает желание, они высказывали его в начале, у кого-то во время учебы они менялись представления... у них возможности есть и предложения тоже есть, но в первую очередь желание учитывается... Понятно, что эти ребята 83 человека, все-таки отбирались через большое такое серьезное сито критериев и отборов. Это уже их компетенции, знания и совокупность всех качеств, они были достаточно высоко оценены экспертами, и, соответственно, они попали уже в первую программу обучения, уже прошли несколько модулей", - заключила она.

https://ria.ru/20241219/geroi-1990165307.html

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калужская область, светлана журова, александр шляпников, госдума рф, политика, россия