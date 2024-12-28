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Реальные зарплаты россиян в октябре выросли на 7,2 процента - РИА Новости, 28.12.2024
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21:37 28.12.2024 (обновлено: 21:40 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/zarplaty-1991931619.html
Реальные зарплаты россиян в октябре выросли на 7,2 процента
Реальные зарплаты россиян в октябре выросли на 7,2 процента - РИА Новости, 28.12.2024
Реальные зарплаты россиян в октябре выросли на 7,2 процента
Реальные зарплаты в России в октябре замедлили рост до 7,2% в годовом выражении с 8,4% в сентябре, а по итогам десяти месяцев выросли на 8,9% по сравнению с... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T21:37:00+03:00
2024-12-28T21:40:00+03:00
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в октябре замедлили рост до 7,2% в годовом выражении с 8,4% в сентябре, а по итогам десяти месяцев выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2024 года составила почти 86,6 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,4%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в этом году вырастут на 9,2%.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
Реальные зарплаты россиян в октябре выросли на 7,2 процента

Росстат: реальные зарплаты россиян в октябре выросли на 7,2%

© Fotolia / DmitrydesignerРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в октябре замедлили рост до 7,2% в годовом выражении с 8,4% в сентябре, а по итогам десяти месяцев выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2024 года составила почти 86,6 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,4%.
По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в этом году вырастут на 9,2%.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
МВФ сообщил о стремительном росте зарплат россиян
19 декабря, 19:18
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
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