https://ria.ru/20241228/zarplaty-1991931619.html

Реальные зарплаты россиян в октябре выросли на 7,2 процента

Реальные зарплаты россиян в октябре выросли на 7,2 процента - РИА Новости, 28.12.2024

Реальные зарплаты россиян в октябре выросли на 7,2 процента

Реальные зарплаты в России в октябре замедлили рост до 7,2% в годовом выражении с 8,4% в сентябре, а по итогам десяти месяцев выросли на 8,9% по сравнению с... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T21:37:00+03:00

2024-12-28T21:37:00+03:00

2024-12-28T21:40:00+03:00

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в октябре замедлили рост до 7,2% в годовом выражении с 8,4% в сентябре, а по итогам десяти месяцев выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2024 года составила почти 86,6 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,4%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в этом году вырастут на 9,2%.

https://ria.ru/20241219/mvf-1990257355.html

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество