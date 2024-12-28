https://ria.ru/20241228/zakon-1991810375.html
Путин подписал закон об участии НКО в исправлении осужденных
Путин подписал закон об участии НКО в исправлении осужденных - РИА Новости, 28.12.2024
Путин подписал закон об участии НКО в исправлении осужденных
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО), ассоциациям, союзам, фондам и... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:23:00+03:00
2024-12-28T11:23:00+03:00
2024-12-28T11:47:00+03:00
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО), ассоциациям, союзам, фондам и автономным некоммерческим организациям (АНО) принимать участие в исправлении осужденных к принудительным работам или лишению свободы. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает, что подобные организации смогут оказывать содействие лицам, находящимся в исправительных центрах, учреждениях и дисциплинарных воинских частях, а также администрациям исправительных центров и учреждений в целях исправления осужденных к принудительным работам или лишению свободы в порядке, который установлен законодательством РФ. Прежде законодательство предполагало участие только общественных объединений в такой деятельности. Кроме того, уточняются организации, представители которых могут входить в состав попечительского совета при исправительном учреждении.
https://ria.ru/20241213/putin-1989070437.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об участии НКО в исправлении осужденных
Путин разрешил НКО и АНО участвовать в исправлении осужденных