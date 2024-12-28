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На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:16 28.12.2024 (обновлено: 08:54 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/vzryvy-1991791517.html
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов - РИА Новости, 28.12.2024
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов
За последние сутки на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели почти четыре сотни взрывов, заявил в Telegram-канале назначенный Киевом глава РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:16:00+03:00
2024-12-28T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. За последние сутки на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели почти четыре сотни взрывов, заявил в Telegram-канале назначенный Киевом глава местной госадминистрации Иван Федоров.По его словам, взрывов было не менее 397, ударам подверглись 12 населенных пунктов. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения, добавил чиновник, но какие именно это были объекты, не уточнил.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
запорожская область
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запорожская область, запорожье, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Запорожская областная государственная администрация
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов

Глава Запорожской ОГА Федоров заявил о не менее чем 397 взрывах

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. За последние сутки на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели почти четыре сотни взрывов, заявил в Telegram-канале назначенный Киевом глава местной госадминистрации Иван Федоров.
По его словам, взрывов было не менее 397, ударам подверглись 12 населенных пунктов.
Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения, добавил чиновник, но какие именно это были объекты, не уточнил.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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