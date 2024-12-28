https://ria.ru/20241228/vzryv-1991926253.html

При взрыве в жилом доме в Турции пострадали десять человек

При взрыве в жилом доме в Турции пострадали десять человек - РИА Новости, 28.12.2024

При взрыве в жилом доме в Турции пострадали десять человек

Десять человек, по предварительной информации, ранены в результате взрыва в жилом здании в провинции Коджаэли на северо-западе Турции, причиной ЧП могла стать... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:46:00+03:00

2024-12-28T20:46:00+03:00

2024-12-28T20:54:00+03:00

в мире

коджаэли (провинция)

турция

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991927044_129:0:2499:1333_1920x0_80_0_0_9b3c04f6a71401e99793e760326920f6.jpg

АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Десять человек, по предварительной информации, ранены в результате взрыва в жилом здании в провинции Коджаэли на северо-западе Турции, причиной ЧП могла стать утечка газа, сообщил губернатор провинции Ильхами Акташ. Ранее в субботу газета Türkiye сообщила о взрыве и последовавшем за ним пожаре в жилом здании в провинции Коджаэли. "Мы считаем, что причиной взрыва может быть утечка газа. По предварительным данным, у нас 10 пострадавших. Помощь бригад врачей и спасателей продолжается", - приводит газета слова губернатора.

https://ria.ru/20241105/vzryv-1981921134.html

коджаэли (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, коджаэли (провинция), турция, происшествия