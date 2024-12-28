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При взрыве в жилом доме в Турции пострадали десять человек
При взрыве в жилом доме в Турции пострадали десять человек - РИА Новости, 28.12.2024
При взрыве в жилом доме в Турции пострадали десять человек
Десять человек, по предварительной информации, ранены в результате взрыва в жилом здании в провинции Коджаэли на северо-западе Турции, причиной ЧП могла стать... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:46:00+03:00
2024-12-28T20:46:00+03:00
2024-12-28T20:54:00+03:00
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АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Десять человек, по предварительной информации, ранены в результате взрыва в жилом здании в провинции Коджаэли на северо-западе Турции, причиной ЧП могла стать утечка газа, сообщил губернатор провинции Ильхами Акташ. Ранее в субботу газета Türkiye сообщила о взрыве и последовавшем за ним пожаре в жилом здании в провинции Коджаэли. "Мы считаем, что причиной взрыва может быть утечка газа. По предварительным данным, у нас 10 пострадавших. Помощь бригад врачей и спасателей продолжается", - приводит газета слова губернатора.
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в мире, коджаэли (провинция), турция, происшествия
В мире, Коджаэли (провинция), Турция, Происшествия
При взрыве в жилом доме в Турции пострадали десять человек
На северо-западе Турции десять человек пострадали при взрыве в жилом здании